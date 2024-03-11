Saadet Partisi Aliağa adayı Mahmut Koç kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Aliağa belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Aliağa belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi İzmir Aliağa adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Aliağa Belediye Başkan Adayı Mahmut Koç kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MAHMUT KOÇ KİMDİR?

Mahmut Koç, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Aliağa belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ALİAĞA ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Aliağa adayı belli oldu. Saadet Partisi Aliağa Belediye Başkan Adayı Mahmut Koç oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.