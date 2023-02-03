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S.W.A.T.: Kuşatma Altında konusu nedir, oyuncuları kimler? S.W.A.T.: Kuşatma Altında nerede çekildi, hangi ülke yapımı filmdir, hangi yıl çıktı?

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S.W.A.T.: Kuşatma Altında konusu nedir, oyuncuları kimler? S.W.A.T.: Kuşatma Altında nerede çekildi, hangi ülke yapımı filmdir, hangi yıl çıktı?

Bugün Kanal D'de S.W.A.T.: Kuşatma Altında filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler, S.W.A.T.: Kuşatma Altında konusu nedir, oyuncuları kimler? S.W.A.T.: Kuşatma Altında nerede çekildi, hangi ülke yapımı filmdir, hangi yıl çıktı? araştırması yapıyor. Peki, S.W.A.T.: Kuşatma Altında filminin konusu nedir? S.W.A.T.: Kuşatma Altında film oyuncu kadrosunda kimler var? İşte ayrıntılar...

Tony Giglio'nun yönetmenliğini yaptığı, aksiyon türündeki film S.W.A.T.: Kuşatma Altındabugün ekranlara gelecek. Filmin oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Peki, S.W.A.T.: Kuşatma Altında konusu nedir, oyuncuları kimler? S.W.A.T.: Kuşatma Altında nerede çekildi, hangi ülke yapımı filmdir, hangi yıl çıktı? İşte detaylar...

S.W.A.T.: Kuşatma Altında 2017 yapımı bir filmdir.

S.W.A.T.: Kuşatma Altında, Tony Giglio tarafından yönetilen 2017 Amerikan aksiyon filmidir. S.W.A.T. film serisinin üçüncü filmidir.

S.W.A.T.: Kuşatma Altında konusu nedir, oyuncuları kimler? S.W.A.T.: Kuşatma Altında nerede çekildi, hangi ülke yapımı filmdir, hangi yıl çıktı?

Bir SWAT yerleşkesi, Seattle SWAT tarafından tutuklanan uluslararası bir terörist tarafından ateş altına alınır.

Adrianne Palicki

Michael Jai White

Sam Jaeger

Kyra Zagorsky

Cynthia Mendez

Ty Olsson

Olivia Cheng

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Matthew Marsden

Pascale Hutton

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