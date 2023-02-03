S.W.A.T.: Kuşatma Altında konusu nedir, oyuncuları kimler? S.W.A.T.: Kuşatma Altında nerede çekildi, hangi ülke yapımı filmdir, hangi yıl çıktı?
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Bugün Kanal D'de S.W.A.T.: Kuşatma Altında filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler, S.W.A.T.: Kuşatma Altında konusu nedir, oyuncuları kimler? S.W.A.T.: Kuşatma Altında nerede çekildi, hangi ülke yapımı filmdir, hangi yıl çıktı? araştırması yapıyor. Peki, S.W.A.T.: Kuşatma Altında filminin konusu nedir? S.W.A.T.: Kuşatma Altında film oyuncu kadrosunda kimler var? İşte ayrıntılar...
Tony Giglio'nun yönetmenliğini yaptığı, aksiyon türündeki film S.W.A.T.: Kuşatma Altındabugün ekranlara gelecek. Filmin oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Peki, S.W.A.T.: Kuşatma Altında konusu nedir, oyuncuları kimler? S.W.A.T.: Kuşatma Altında nerede çekildi, hangi ülke yapımı filmdir, hangi yıl çıktı? İşte detaylar...
S.W.A.T.: Kuşatma Altında 2017 yapımı bir filmdir.
S.W.A.T.: Kuşatma Altında, Tony Giglio tarafından yönetilen 2017 Amerikan aksiyon filmidir. S.W.A.T. film serisinin üçüncü filmidir.
Bir SWAT yerleşkesi, Seattle SWAT tarafından tutuklanan uluslararası bir terörist tarafından ateş altına alınır.
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