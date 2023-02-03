Bugün Kanal D'de S.W.A.T.: Kuşatma Altında filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler, S.W.A.T.: Kuşatma Altında konusu nedir, oyuncuları kimler? S.W.A.T.: Kuşatma Altında nerede çekildi, hangi ülke yapımı filmdir, hangi yıl çıktı? araştırması yapıyor. Peki, S.W.A.T.: Kuşatma Altında filminin konusu nedir? S.W.A.T.: Kuşatma Altında film oyuncu kadrosunda kimler var? İşte ayrıntılar...

Tony Giglio'nun yönetmenliğini yaptığı, aksiyon türündeki film S.W.A.T.: Kuşatma Altındabugün ekranlara gelecek. Filmin oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Peki, S.W.A.T.: Kuşatma Altında konusu nedir, oyuncuları kimler? S.W.A.T.: Kuşatma Altında nerede çekildi, hangi ülke yapımı filmdir, hangi yıl çıktı? İşte detaylar...

SWAT KUŞATMA ALTINDA NE ZAMAN, HANGİ YIL ÇEKİLDİ?

S.W.A.T.: Kuşatma Altında 2017 yapımı bir filmdir.

S.W.A.T.: Kuşatma Altında, Tony Giglio tarafından yönetilen 2017 Amerikan aksiyon filmidir. S.W.A.T. film serisinin üçüncü filmidir.

SWAT KUŞATMA ALTINDA KONUSU NEDİR?

Bir SWAT yerleşkesi, Seattle SWAT tarafından tutuklanan uluslararası bir terörist tarafından ateş altına alınır.

SWAT KUŞATMA ALTINDA OYUNCULARI KİMLER?

Adrianne Palicki

Michael Jai White

Sam Jaeger

Kyra Zagorsky

Cynthia Mendez

Ty Olsson

Olivia Cheng

Monique Ganderton

Matthew Marsden

Pascale Hutton