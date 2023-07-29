Rüzgargülü filmi oyuncuları kim? Rüzgargülü filmi konusu, oyuncuları ve Rüzgargülü özeti!
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Rüzgargülü filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Rüzgargülü konusu, özeti ve Rüzgargülü oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Rüzgargülü filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Rüzgargülü filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Rüzgargülü filmini izleyecek olanların merak ettiği Rüzgargülü konusu nedir, Rüzgargülü oyuncuları kimler ve Rüzgargülü özeti gibi konuları inceliyoruz.
RÜZGARGÜLÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Filmde Yılmaz Gruda'nın yanı sıra Murat Akkoyunlu, Hande Katipoğlu, Aykut Taşkın, Pelin Sönmez, Gökhan Tevek, Gizem Sönmez, Ramin Nezir, Alihan Türkdemir, Ebrar Alya Demirbilek, Miraç Sözer, Ada Mina Küçük, Batuhan Davutoğlu, Bertan Özdemir, Berjan Özdemir, Jankat Özdemir rol aldı.
K.A Yapım ve Kum Film'in çekimlerini tamamladığı filmin senaryosunu Mert Selek kaleme aldı.
Film, birbirinden uzakta büyüyen ve dedelerinin planıyla kendilerini bir oyun şatosundaki gizemli oyunun içinde bulan kuzenlerin hikayesini konu alıyor.