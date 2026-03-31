Rusya, ABD'nin gizli planını ifşa etti: Petrol ve doğalgaz kaynaklarını istiyorlar

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin İran ve Venezuela’ya yönelik politikalarının temelinde enerji kaynaklarını kontrol etme hedefinin bulunduğunu savundu. Lavrov, Washington’un “rejim değişikliği” planlarının petrol ve doğalgaz üzerinde hakimiyet kurma stratejisinin parçası olduğunu belirtirken, Orta Doğu’daki gerilimin daha geniş bir savaşa dönüşebileceği uyarısında bulundu.

“ABD ENERJİ PİYASASINDA HAKİMİYET PEŞİNDE”

Lavrov, yaptığı açıklamada ABD’nin küresel enerji piyasalarında üstünlük kurmak istediğini öne sürerek, İran ve Venezuela gibi büyük enerji rezervlerine sahip ülkelerin hedef alınmasının tesadüf olmadığını dile getirdi. Rus bakana göre Washington, yaptırımların ötesine geçerek askeri ve siyasi müdahalelerle bu ülkelerdeki yönetimleri değiştirmeyi amaçlıyor.

Uzmanlar da Venezuela ve İran’ın dünya enerji denkleminde kritik rol oynadığına dikkat çekiyor. Venezuela’nın dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip olduğu, İran’ın ise hem petrol hem doğalgaz üretiminde küresel ölçekte stratejik bir aktör olduğu biliniyor.

İRAN SAVAŞI VE HÜRMÜZ KRİZİ: ENERJİ HATLARI TEHLİKEDE

Lavrov’un açıklamaları, İran merkezli çatışmaların tırmandığı bir dönemde geldi. 2026’da başlayan savaşla birlikte Hürmüz Boğazı’nın kapanması, küresel petrol arzının yaklaşık %20’sini doğrudan etkiledi ve tanker trafiği neredeyse durma noktasına geldi.

Çatışmalar sırasında enerji altyapıları da hedef alındı. İran’daki büyük doğalgaz ve petrol tesislerine yönelik saldırılar üretimi düşürürken, bölge genelinde karşılıklı misillemeler enerji güvenliğini daha da kırılgan hale getirdi.

PETROL FİYATLARI FIRLADI, KÜRESEL KRİZ DERİNLEŞİYOR

Orta Doğu’daki gerilim sadece askeri değil ekonomik sonuçlar da doğuruyor. Petrol fiyatları 100 doların üzerine çıkarken, bazı dönemlerde 115 dolar seviyesini aştı.

Uluslararası Para Fonu (IMF), çatışmanın uzaması halinde küresel enflasyonun artacağı ve ekonomik büyümenin yavaşlayacağı uyarısında bulundu. Enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın özellikle ithalata bağımlı ülkeleri daha fazla etkileyeceği belirtiliyor.

ABD-İRAN GERİLİMİ TIRMANIYOR: REJİM DEĞİŞİKLİĞİ TARTIŞMASI

ABD ve İsrail’in İran’daki askeri operasyonlarının arka planında rejim değişikliği hedefinin bulunduğu yönündeki tartışmalar da sürüyor. Washington yönetimi, İran’daki mevcut yönetimi zayıflatmayı amaçlayan stratejiler üzerinde çalışırken, bu durum bölgede tansiyonu daha da yükseltiyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın zaman zaman İran’ın enerji altyapısını hedef alma tehdidinde bulunması ve petrol akışını kontrol etmeye yönelik açıklamaları da bu tartışmaları güçlendiriyor.

“ORTADOĞU’DA SAVAŞ GENİŞLEYEBİLİR” UYARISI

Lavrov, mevcut çatışmanın sadece İran’la sınırlı kalmayabileceğini belirterek, İsrail ve ABD’nin politikalarının bölgedeki normalleşme süreçlerini engellediğini savundu.

Bölgedeki karşılıklı saldırılar, vekil güçlerin devreye girmesi ve enerji hatlarının hedef alınması, uzmanlara göre çatışmanın bölgesel bir savaşa dönüşme riskini artırıyor. Küresel enerji arzının merkezinde yer alan Orta Doğu’da yaşanacak daha geniş çaplı bir savaşın, dünya ekonomisini derinden sarsabileceği ifade ediliyor.