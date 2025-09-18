Haberler

RTÜK incelemesi sonrası Kızılcık Şerbeti'nde geri adım

RTÜK incelemesi sonrası Kızılcık Şerbeti'nde geri adım
Güncelleme:
RTÜK incelemesi sonrası Kızılcık Şerbeti'nde geri adım
Kızılcık Şerbeti'nde 104. bölümde başlayan Doğa–Firaz yasak aşk hikâyesi, 105. bölümün fragmanına da yansıdı. Tepkilerin büyümesi ve RTÜK'ün incelemesi sonrası fragman yayından kaldırıldı. Yapımcı senaryoda geri adım atarak yeni fragmanı yayınladı, yasak aşk başlamadan bitirildi.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, dördüncü sezonunda da gündemden düşmüyor. Gold Film imzası taşıyan yapımın başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör yer alıyor. Reytinglerde zirveyi bırakmayan dizi, bu kez senaryodaki beklenmedik bir hamleyle tartışmaların merkezine oturdu.

RTÜK incelemesi sonrası Kızılcık Şerbeti'nde geri adım

DOĞA VE FİRAZ AŞKI KRİZ YARATTI

104. bölümde, Sıla Türkoğlu'nun hayat verdiği Doğa ile Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'in canlandırdığı Firaz arasındaki yasak aşk hikâyesi öne çıkmıştı. Nursema'nın eşi Firaz ile Fatih'in karısı Doğa'nın gizli yakınlaşması, bölüm sonunda yayımlanan mesajlaşma sahnesiyle açığa çıkınca sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

RTÜK incelemesi sonrası Kızılcık Şerbeti'nde geri adım

TEPKİ YAĞDI

"Reyting için bu kadarına gerek var mıydı?", "Dizinin dengesini bozdu, artık izlemem" gibi yorumlarla tepkilerini dile getiren izleyiciler, senaryoya yoğun eleştiriler yöneltti. Kimi izleyiciler ise hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti.

RTÜK DEVREYE GİRDİ

Tartışmalı sahneler sonrası RTÜK dizi hakkında inceleme başlattı. 105. bölüm fragmanları yayınlandıktan kısa süre sonra tüm platformlardan kaldırıldı. Yapımcı tarafı ise Doğa ve Firaz arasındaki sahnelerde değişiklik yapılacağını açıkladı.

RTÜK incelemesi sonrası Kızılcık Şerbeti'nde geri adım

YENİ FRAGMAN YAYINDA

Merakla beklenen revize edilmiş fragman sonunda yayınlandı. Yeni düzenlemeyle birlikte Doğa ile Firaz'ın aşk hikâyesi başlamadan bitirilmiş oldu. Böylece tartışmalı ilişkinin senaryodan çıkarıldığı kesinleşti. Sosyal medyada yeni fragmana dair yorumlar gelirken, birçok izleyici yapımın "izleyici tepkisini dikkate alarak geri adım attığını" vurguladı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Medya
Haberler.com
