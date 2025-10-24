Haberler

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in görev süresi bitti mi? Ebubekir Şahin RTÜK başkanlığından ayrıldı mı?

Güncelleme:
RTÜK'te başkanlık görevinde önemli bir değişim yaşandı. Görev süresi tamamlanan Ebubekir Şahin, RTÜK Başkanlığı görevini devretmiş oldu. Peki, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in görev süresi bitti mi? Ebubekir Şahin RTÜK başkanlığından ayrıldı mı?

RTÜK'te başkanlık koltuğunda önemli bir değişim yaşandı. Ebubekir Şahin'in görevden ayrılmasının ardından üst kurulda yapılan seçimle yeni başkan göreve başladı. Yeni başkanın kurum yönetimindeki yaklaşımı ve izleyeceği politika, medya ve kamuoyunda merakla izleniyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

RTÜK BAŞKANI EBUBEKİR ŞAHİN GÖREVİNDEN AYRILDI MI?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, görev süresinin sona ermesiyle başkanlık görevinden ayrıldı. Şahin, 23 Ocak 2019 tarihinde RTÜK Başkanı olarak göreve başlamış ve 18 Ekim 2023 tarihinde dördüncü kez bu göreve seçilmişti. Ancak RTÜK'teki görev süresi belirli bir süreyle sınırlı olduğundan, süre tamamlanınca otomatik olarak görevini devretmiş oldu.

RTÜK BAŞKANI EBUBEKİR ŞAHİN GÖREVİNDEN NEDEN AYRILDI?

Ebubekir Şahin'in görevinden ayrılmasının nedeni, kendi isteği veya görevden alınması değil; başkanlık süresinin tamamlanmış olmasıdır. RTÜK'te başkanlık görevleri belirli dönemlerle sınırlıdır ve görev süresi dolan başkanın yerine yeni bir seçim yapılır. Bu bağlamda, Şahin'in ayrılması rutin ve planlı bir değişim sürecinin parçasıdır.

YENİ RTÜK BAŞKANI KİMDİR?

RTÜK Başkanlığı için yapılan Üst Kurul seçimlerinde yeni başkan olarak Mehmet Daniş seçilmiştir. Mehmet Daniş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu bir hukukçudur ve TBMM'de 22., 23. ve 24. dönemlerde AK Parti Çanakkale milletvekili olarak görev yapmıştır.

Ayrıca 64. ve 65. hükümetlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı olarak da görev yapmıştır. Daniş, 27 Temmuz 2021 tarihinde TBMM tarafından RTÜK üyeliğine seçilmiş ve ardından yapılan Üst Kurul seçimlerinde RTÜK Başkanlığı görevine gelmiştir.

Sahra Arslan
