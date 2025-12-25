RTÜK affetmedi: İşte Kısmetse Olur'da radara takılan sahne

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), "Aşkın Gücü" adlı yarışma programında kadınlara yönelik baskıyı teşvik eden ve kadını istismar eden içerikler bulunduğu gerekçesiyle programın yayınlandığı dijital medya hizmet sağlayıcı platforma idari para cezası ile katalogdan çıkarma cezası verdi.

TOPLANTIDA İHLALLER DEĞERLENDİRİLDİ

RTÜK, gerçekleştirilen toplantıda dijital platformda yayınlanan yarışma programındaki içerikleri inceleyerek ihlal olup olmadığını değerlendirdi. Yapılan değerlendirmede, programda cinsiyet rollerinin katı ve klişe kalıplara indirgenerek kadınların baskı altına alınmasını meşrulaştıran temalara yer verildiği tespit edildi.

"KADINLARIN KARAR MEKANİZMALARINDAN DIŞLANDIĞI" VURGUSU

Kurulun değerlendirmesine göre, programda kadınların karar alma süreçlerinden dışlanmasına yol açabilecek içeriklerin işlendiği, kadınların belirli davranış kalıplarına zorlandığı ve bu durumun olumlanarak sunulduğu belirtildi.

"KADINLAR META GİBİ KULLANILIYOR" DEĞERLENDİRMESİ

RTÜK raporunda, kadınların bedensel, duygusal ya da psikolojik olarak bir nesne veya meta gibi sunulduğu, kadınların duygusal durumunun reyting ve ilgi çekme amacıyla sömürüldüğü ve erkekler arası rekabette "ödül" ya da "sebep" olarak konumlandırıldığına ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

KANUNUN 8. MADDESİNE AYKIRILIK

Kurul, söz konusu yayın içeriğinin 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (s) bendinde yer alan, "Kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez" hükmünü ihlal ettiğine karar verdi. Bu kapsamda dijital platforma idari para cezası ve katalogdan çıkarma müeyyidesi uygulandı.