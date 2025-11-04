Haberler

Roma dönemine ait kale tadilat sırasında çöktü! Bir işçi hayatını kaybetti

Roma dönemine ait kale tadilat sırasında çöktü! Bir işçi hayatını kaybetti Haber Videosunu İzle
Roma dönemine ait kale tadilat sırasında çöktü! Bir işçi hayatını kaybetti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya'nın başkenti Roma'da, Kolezyum'un yakınında bulunan Torre dei Conti adlı tarihi kule, restorasyon çalışmaları sırasında çöktü. Olay sırasında Rumen vatandaşı olan iki işçiden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

İtalya'nın başkenti Roma'da, Kolezyum'un hemen yakınında bulunan antik bir kule çöktü. Torre dei Conti adlı tarihi kule, restorasyon çalışmaları sırasında yıkılarak büyük bir felakete yol açtı.

Olay sırasında bölgede çalışan işçilerden biri enkaz altında kalarak hayatını kaybetti, bir diğeri ise başından ağır yaralandı. Her iki işçinin de Rumen vatandaşı olduğu açıklandı.

Kule sabah saatlerinde iki aşamada çöktü. İlk çökme 11.30'da meydana geldi. Kurtarma ekipleri olay yerine ulaştıktan sonra, saat 12.45 civarında kulede ikinci bir kısmi çökme yaşandı. Neyse ki ikinci çökmede kimse yaralanmadı.

İtfaiye ekipleri saatlerce enkaz altında kalan işçiyi kurtarmak için yoğun çaba gösterdi. Yaklaşık 12 saat sonra kurtarılan işçi hastaneye kaldırıldı, ancak ne yazık ki yaşamını yitirdi.

Yerel itfaiye yetkilisi Lamberto Giannini, "Durum oldukça riskliydi çünkü kulenin tekrar çökme ihtimali vardı. Buna rağmen ekiplerimiz büyük özveriyle çalıştı," dedi.

Olay sırasında içeride bulunan 67 yaşındaki bir başka işçi, Ottaviano, binadan bir balkon aracılığıyla kaçmayı başararak yara almadan kurtuldu. "Orası güvenli değildi, sadece evime gitmek istiyorum," dedi.

Tanıklar, çökme anında büyük bir gürültü duyduklarını ve kuleden yoğun bir toz bulutu yükseldiğini söyledi. Yakınlardaki bir dondurma dükkânında çalışan Queen Paglinawan (27), "İki büyük ses duydum, sonra kulenin yana doğru çöktüğünü gördüm," diye anlattı.

Olay yerinde bulunan Alman öğrenci Viktoria Braeu ise, "Kolezyum'dan yeni çıkmıştık, yemek yemeye gidiyorduk. Kuleye baktığımızda 'yakında yıkılacak gibi duruyor' dedik, birkaç saniye sonra gerçekten çöktü," ifadelerini kullandı.

Savcılık, olayda ihmal olup olmadığını araştırmak üzere soruşturma başlattı.

Kule uzun süredir ziyaretçilere kapalıydı. Yetkililer, kurtarma çalışmalarının dikkatli bir şekilde sürdüğünü ve ikinci bir çökme riskine karşı önlem alındığını açıkladı.

Roma dönemine ait kale tadilat sırasında çöktü! Bir işçi hayatını kaybetti

Roma dönemine ait kale tadilat sırasında çöktü! Bir işçi hayatını kaybetti

Roma dönemine ait kale tadilat sırasında çöktü! Bir işçi hayatını kaybetti

Abdullah Teymur
Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuzey Kore'nin 'gölge lideri' Kim Yong-nam hayatını kaybetti

Kuzey Kore'nin "gölge lideri" hayatını kaybetti
Rekabet Kurulu yerli ayakkabı devine soruşturma

Türkiye'nin 30 yıllık ayakkabı devine soruşturma
Filipinlerde tayfun felaketi! Askeri helikopter düştü

Ülke felaketi yaşıyor! Orduya ait dev helikopter düştü
Burcu Kıratlı'dan cesur tercih

Cesur Tercih! Transparan elbisesi takipçilerini ikiye böldü
Kuzey Kore'nin 'gölge lideri' Kim Yong-nam hayatını kaybetti

Kuzey Kore'nin "gölge lideri" hayatını kaybetti
7 yaşındaki kardeşini bıçakla rehin alan ağabey tek kurşunla öldürüldü

7 yaşındaki kardeşini rehin alan ağabey tek kurşunla öldürüldü
Kim ne kadar alacak? İşte kuruşu kuruşuna memur ve emeklinin yeni maaşı

İşte kuruşu kuruşuna memur ve emeklinin yeni maaşı
Hiç kimsenin bilmediği tanışma hikayesi! Halit Ergenç, Bergüzar Korel'le aşkının nasıl başladığını açıkladı

Tesadüfün böylesi! Nasıl tanıştıklarını ilk kez açıkladı
FETÖ soruşturmasında 19 şüpheli gözaltında

Gözaltına alınan 19 kişinin telefonundan aynı uygulama çıktı
Ya tamam, ya devam diyecek! Sergen Yalçın'ın kader maçı

Ya tamam, ya devam diyecek! İşte Sergen'in kader maçı
Kabe'de çekilen görüntüye tepki yağıyor

Görüntü maalesef Kabe'de kaydedildi
Bahçeli, Öcalan'la ilgili talebini yineledi: Korkuya gerek yok, MHP olarak biz hazırız

Öcalan'la ilgili talebini yineledi: MHP olarak biz hazırız
YÖK'ten Hakan Fidan'ın diplomasına ilişkin iddialara yanıt

Bakan Fidan iddiası ses getirdi, YÖK'ten beklenen açıklama geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.