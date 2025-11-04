Roma dönemine ait kale tadilat sırasında çöktü! Bir işçi hayatını kaybetti

İtalya'nın başkenti Roma'da, Kolezyum'un hemen yakınında bulunan antik bir kule çöktü. Torre dei Conti adlı tarihi kule, restorasyon çalışmaları sırasında yıkılarak büyük bir felakete yol açtı.

Olay sırasında bölgede çalışan işçilerden biri enkaz altında kalarak hayatını kaybetti, bir diğeri ise başından ağır yaralandı. Her iki işçinin de Rumen vatandaşı olduğu açıklandı.

Kule sabah saatlerinde iki aşamada çöktü. İlk çökme 11.30'da meydana geldi. Kurtarma ekipleri olay yerine ulaştıktan sonra, saat 12.45 civarında kulede ikinci bir kısmi çökme yaşandı. Neyse ki ikinci çökmede kimse yaralanmadı.

İtfaiye ekipleri saatlerce enkaz altında kalan işçiyi kurtarmak için yoğun çaba gösterdi. Yaklaşık 12 saat sonra kurtarılan işçi hastaneye kaldırıldı, ancak ne yazık ki yaşamını yitirdi.

Yerel itfaiye yetkilisi Lamberto Giannini, "Durum oldukça riskliydi çünkü kulenin tekrar çökme ihtimali vardı. Buna rağmen ekiplerimiz büyük özveriyle çalıştı," dedi.

Olay sırasında içeride bulunan 67 yaşındaki bir başka işçi, Ottaviano, binadan bir balkon aracılığıyla kaçmayı başararak yara almadan kurtuldu. "Orası güvenli değildi, sadece evime gitmek istiyorum," dedi.

Tanıklar, çökme anında büyük bir gürültü duyduklarını ve kuleden yoğun bir toz bulutu yükseldiğini söyledi. Yakınlardaki bir dondurma dükkânında çalışan Queen Paglinawan (27), "İki büyük ses duydum, sonra kulenin yana doğru çöktüğünü gördüm," diye anlattı.

Olay yerinde bulunan Alman öğrenci Viktoria Braeu ise, "Kolezyum'dan yeni çıkmıştık, yemek yemeye gidiyorduk. Kuleye baktığımızda 'yakında yıkılacak gibi duruyor' dedik, birkaç saniye sonra gerçekten çöktü," ifadelerini kullandı.

Savcılık, olayda ihmal olup olmadığını araştırmak üzere soruşturma başlattı.

Kule uzun süredir ziyaretçilere kapalıydı. Yetkililer, kurtarma çalışmalarının dikkatli bir şekilde sürdüğünü ve ikinci bir çökme riskine karşı önlem alındığını açıkladı.