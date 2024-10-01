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Rojin Kabaiş bulundu mu? SON DAKİKA! Rojin Kabaiş nerede kayboldu?

Rojin Kabaiş bulundu mu? SON DAKİKA! Rojin Kabaiş nerede kayboldu?
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Rojin Kabaiş bulundu mu son dakika haberleri merak ediliyor. Van'da üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmaları 4. gününe girdi. Ekipler, Bardakçı Mahallesi'nde ve Van Gölü sahilinde çalışmalarını sürdürüyor. Peki, Rojin Kabaiş bulundu mu? Rojin Kabaiş nerede, nasıl kayboldu?

Rojin Kabaiş bulundu mu? Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 27 Eylül akşamı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. O günden bu yana başlatılan arama çalışmaları Van Gölü kıyısında ve Bardakçı Mahallesi'nde yoğunlaştırıldı. Peki, Kayıp Rojin Kabaiş bulundu mu? Rojin Kabaiş nerede kayboldu? İşte detaylar...

ROJİN KABAİŞ BULUNDU MU?

Rojin Kabaiş'i bulmak için başlatılan arama çalışmaları 4. gününde de tüm hızıyla devam ediyor. Üniversiteli genç kızın cep telefonu ve kulaklığı Van Gölü sahilinde bulunmuş, bu nedenle çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırılmış durumda.

Rojin Kabaiş bulundu mu? SON DAKİKA! Rojin Kabaiş nerede kayboldu?

Ancak Kabaiş'ten henüz bir haber alınabilmiş değil. Ailesi ise arama çalışmalarının sonucunu umutla bekliyor.

ROJİN KABAİŞ SON DAKİKA!

Van'da kaybolan Rojin Kabaiş için Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve polis ekipleri, su üstü radar cihazları ve iz köpekleri kullanarak göl üzerinde ve çevredeki metruk yapılarda arama çalışmalarına devam ediyor.

Rojin Kabaiş bulundu mu? SON DAKİKA! Rojin Kabaiş nerede kayboldu?

Üniversite öğrencisinin kaybolmasının ardından ailesi, kızlarının yurt yetkilileri tarafından kendilerine geç haber verildiğini iddia etti. Anne ve babası, kızlarının markete gitmek için yurttan ayrıldığını ve geri dönmediğini belirtti.

ROJİN KABAİŞ NEREDE KAYBOLDU?

27 Eylül akşamı yurttan ayrılan Rojin Kabaiş, son olarak markete su ve kek almak üzere gittiğini söylediği sırada annesiyle telefonla konuştu. O andan itibaren kendisine ulaşılamayan Kabaiş'in cep telefonu, kulaklığı ve marketten aldığı ürünler Van Gölü sahilinde bulundu.

Sahildeki güvenlik kameralarının kapsama alanı dışında olduğu noktada kaybolan Kabaiş'in nerede olduğu henüz tespit edilemedi.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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