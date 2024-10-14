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Rojin Kabaiş bulundu mu? 14 Ekim Rojin ile ilgili son gelişmeler...

Rojin Kabaiş bulundu mu? 14 Ekim Rojin ile ilgili son gelişmeler...
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Van'da kaybolan üniversiteli Rojin Kabaiş son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş için Van Gölü'nde arama çalışmaları devam ediyor. Rojin Kabaiş'in kaybolmadan 3 gün önce üniversiteye geldiği belirtilmişti. Peki, Rojin bulundu mu?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencisi olan Rojin Kabaiş için arama çalışmaları 17 gündür aralıksız sürüyor. Rojin'in bulunup bulunmadığı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Rojin Kabaiş'in kaybolmasının üzerinden 17 gün geçmiş olmasına rağmen, ailesi ve arkadaşları onun bulunması için büyük bir çaba gösteriyor. Sosyal medya üzerinden başlatılan kampanyalar ve paylaşımlar sayesinde olay geniş bir kitleye ulaşmış durumda. Van İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri de arama çalışmalarını sürdürmekte, ancak henüz herhangi bir sonuç elde edilebilmiş değil. Peki, Rojin Kabaiş bulundu mu? 14 Ekim Rojin ile ilgili son gelişmeler...

ROJİN KABAİŞ BULUNDU MU?

Van YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş (21), üniversiteye yeni kayıt yaptırdıktan sonra Diyarbakır'dan Van'a gelip, 25 Eylül günü yurda yerleşmişti. 27 Eylül günü ise kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere ayrılırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde üstünde eşofmanları olan ve turnikeden geçtiği sırada telefonla ilgilendiği görülen Rojin'den 17 gündür haber alınamıyor.

Rojin Kabaiş bulundu mu? 14 Ekim Rojin ile ilgili son gelişmeler...

Van Gölü kıyısında başörtüsü de bulunan Kabaiş için İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, İtfaiye, Kızılay ve gönüllü arama kurtarma ekipleri olmak üzere dalgıç, arama köpekleri, drone, bot/gemi, helikopter, itfaiye aracı, mobil radar cihazı ile 24 saat esaslı göl ve kara alanında çalışmalar yapılırken, bölgeye yakın müştemilat, metruk alanlar, sazlık ve rögar alanları da tek tek kontrol ediliyor.

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