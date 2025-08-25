Roblox ne zaman açılacak? SON DURUM! 25 Ağustos Roblox açılacak mı? Türkiye'de Roblox neden kapatıldı?

Bugün yani 25 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla kullanıcılar hâlâ "Roblox ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Kamuoyunda sıkça dile getirilen "Roblox ne zaman açılacak" sorusu, hem ebeveynler hem de oyuncular tarafından büyük ilgi görüyor. Türkiye'de yaşanan erişim engeli sonrası gözler Roblox ve yetkili makamlardan gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, Roblox açılacak mı, ne zaman açılacak? İşte son durum…

ROBLOX NEDEN KAPATILDI?

Roblox, 7 Ağustos 2024 tarihinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla Türkiye genelinde erişime kapatıldı. Bu kararın temel nedeni olarak platformda yer alan çocuklara zarar verebilecek içeriklerin tespit edilmesi gösterildi. Bu gelişme, Roblox kullanıcılarını büyük bir şaşkınlığa uğrattı.

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada Roblox'un tekrar açılabilmesi için platformun belirli içerikleri kaldırması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, yasal sürecin tamamlanmasının da önemli bir kriter olduğu vurgulandı. Yani Roblox'un açılma süreci sadece teknik değil, hukuki bir zemine de dayanıyor. Buna rağmen, 25 Ağustos 2025 itibarıyla Roblox ne zaman açılacak sorusuna net bir cevap verilmiş değil. Şu ana kadar Roblox cephesinden ya da Türkiye'deki yetkililerden erişim engelinin kalktığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

ROBLOX AÇILACAK MI?

Türkiye'de erişim engelinin kaldırılması, hem hukuki gelişmelere hem de platformun içerik düzenlemelerine bağlı. Bu şartlar yerine getirilmediği sürece Roblox'un yeniden açılması beklenmiyor.