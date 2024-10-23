Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 23 Ekim Roblox ile ilgili son gelişmeler...

Popüler çevrimiçi oyun platformu Roblox'a getirilen erişim engeli, kullanıcılar arasında endişe yaratmaya devam ediyor. Roblox'un ne zaman yeniden aktif hale geleceği merak konusu oluyor. Kullanıcılar, platforma ne zaman giriş yapabileceklerini ve bu erişim sorununun ne kadar süreceğini öğrenmek için gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Roblox ne zaman açılacak? Roblox neden engellendi? İşte detaylar...

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?



Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çocuk istismarı suçlamasıyla yaptığı başvuru üzerine erişim engelinin getirildiği öğrenildi.

ROBLOX AÇILACAK MI?

Roblox'un ne zaman açılacağı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Gelişmeler yakından takip ediliyor.

ROBLOX NEDİR?

Roblox, Roblox Corporation tarafından geliştirilen bir çevrimiçi deneyim platformu ve deneyim oluşturma sistemidir. Kullanıcıların deneyimlerini programlamasına ve diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan deneyimleri oynamasına olanak tanır. David Baszucki ve Erik Cassel tarafından 2004'te kurulan ve 2006'da piyasaya sürülen platform, kullanıcılar tarafından Lua programlama dilinde kodlanmış birden çok türde oyunlara ev sahipliği yapmaktadır.