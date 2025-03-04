Roblox ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? 4 Mart 2025 Roblox erişim engelinde son durum!

Roblox'a erişim problemi, oyuncular arasında büyük bir merak uyandırdı. Türkiye ve dünya genelinde platforma giriş yapılamadığı bildiriliyor. "Roblox ne zaman açılacak?" ve "4 Mart 2025 itibarıyla Roblox açılacak mı?" soruları, sosyal medya ve oyun forumlarında en çok tartışılan konular arasında yer alıyor. Oyun dünyasında milyonlarca kişi tarafından oynanan ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan Roblox, yaşanan bu erişim sorunu nedeniyle gündemin odağına oturdu. Oyuncular, platformun ne zaman yeniden aktif hale geleceğine dair detaylı bilgi bekliyor. Peki, Roblox erişim engelinde son durum nedir?

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Roblox'un Türkiye'de yeniden erişime açılabilmesi için belirlenen uygunsuz içeriklerin platformdan kaldırılması gerektiğini belirtmiştir. Bakan Uraloğlu, platform yetkilileriyle iletişim halinde olduklarını ve gerekli düzenlemeler yapıldığında mahkemeye başvurularak erişim engelinin kaldırılmasının mümkün olabileceğini ifade etmiştir.

ROBLOX BUGÜN AÇILACAK MI?

4 Mart 2025 itibarıyla, Roblox'un Türkiye'de ne zaman yeniden erişime açılacağına dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Platformun açılış tarihi, gerekli düzenlemelerin tamamlanması ve mahkeme kararına bağlıdır.

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

Roblox, Türkiye'de 7 Ağustos 2024 tarihinden itibaren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime engellenmişti. Ancak şu an için Roblox'un ne zaman tekrar açılacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı.