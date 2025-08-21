Roblox ne zaman açılacak 2025? 21 Ağustos son durum! Türkiye'de Roblox bugün açılır mı?

7 Ağustos 2024 tarihinde Türkiye'de erişime kapatılan Roblox'un tekrar ne zaman kullanılabilir olacağına dair araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Oyuncuların en çok sorduğu sorular arasında "Roblox ne zaman açılacak 2025?" yer alıyor. Özellikle çocuk ve genç kitle tarafından yoğun ilgi gören platform, Türkiye'deki erişim yasağı nedeniyle uzun süredir kapalı. Peki, Türkiye'de Roblox ne zaman açılacak? 21 Ağustos 2025 itibarıyla son durum nedir? İşte detaylar...

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK 2025?

Roblox, 7 Ağustos 2024 tarihinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Türkiye genelinde erişime kapatıldı. Gerekçe olarak platformdaki uygunsuz içerikler, çocuk güvenliği ihlalleri ve denetim eksiklikleri gösterildi.

ROBLOX NEDEN KAPATILDI?

Yasak sonrası Roblox yetkilileri, Türkiye'deki yasalara uygun hareket edeceklerini ve yerel düzenlemelere uyum sağlamak adına çalışmalar başlattıklarını duyurdu. Bu kapsamda platformun Türkiye'de bir temsilcilik açması, içerik denetimi sistemlerini güçlendirmesi ve mahkemeye yeni başvuruda bulunması gerekiyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Roblox'un gerekli düzenlemeleri yapması ve içerik kontrolünü artırması durumunda erişim engelinin kaldırılabileceğini açıkladı. Bu da "Roblox ne zaman açılacak 2025?" sorusuna dair umutları artırdı.

ROBLOX AÇILACAK MI?

21 Ağustos 2025 itibarıyla yapılan son kontroller, Roblox'un Türkiye'de hâlâ kapalı olduğunu gösteriyor. Henüz BTK, ÖSYM ya da ilgili kurumlar tarafından yeni bir açıklama yapılmış değil.