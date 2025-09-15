Roblox ne zaman açılacak? 15 Eylül Roblox Türkiye'de neden kapatıldı, açılacak mı?

Milyonlarca oyuncunun aktif olarak tercih ettiği popüler oyun platformuna aniden erişilememesi, kullanıcılar arasında büyük bir şaşkınlık yarattı. Sosyal medyada art arda gelen yorumlar ve paylaşımlar, yaşanan duruma dair soru işaretlerini çoğalttı. Roblox'la ilgili son durum ve tüm detaylar haberimizin devamında sizlerle.

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

Roblox'un Türkiye'de ne zaman yeniden erişime açılacağına dair henüz resmi bir tarih açıklanmadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, platformun yöneticileriyle görüşmelerin sürdüğünü, sakıncalı içeriklerin kaldırılması halinde erişim engelinin yeniden değerlendirilebileceğini ifade etti. Öte yandan, Roblox yetkilileri de Türkiye'de tekrar hizmet verebilmek adına yerel yetkililerle yakın temas halinde olduklarını belirterek, içerik denetimlerini artıracaklarını ve güvenlik önlemlerini sıkılaştıracaklarını duyurdu.

ROBLOX TÜRKİYE'DE NEDEN KAPATILDI?

Popüler çevrim içi oyun platformu Roblox, 7 Ağustos 2024 tarihinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla Türkiye genelinde erişime kapatıldı. Kararın gerekçesinde, özellikle çocuk kullanıcıları hedef alan bazı içeriklerin sakıncalı bulunduğu ve bu içeriklerin çocukların psikolojik ve sosyal gelişimi üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği belirtildi. Bu nedenle mahkeme, platforma erişimin engellenmesine hükmetti.

Roblox'un kullanıcı kitlesinin büyük bölümünü çocuklar ve gençler oluşturuyor. Bu durum, içerik güvenliği konusunda hem ailelerin hem de ilgili kurumların hassasiyet göstermesine neden oluyor. Erişim engeli kararı, gelen kullanıcı şikayetleri ve uzman değerlendirmeleri doğrultusunda alındı. Türkiye'de platforma erişim şu anda tamamen durdurulmuş durumda.

ROBLOX TÜRKİYE'DE AÇILACAK MI?

Roblox'un Türkiye'de yeniden erişime açılabilmesi için, platformda bulunan zararlı içeriklerin kaldırılması, çocuklara yönelik güvenlik protokollerinin güçlendirilmesi ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) resmi bir başvurunun yapılması gerekiyor.

Bu şartların yerine getirilmesi halinde, "Roblox ne zaman açılacak?" sorusuna daha somut bir yanıt verilebilecek. Ancak sürecin hem teknik hem de hukuki boyutları bulunduğu için, yetkililer erişim engelinin kaldırılmasının zaman alabileceğine ve sürecin birkaç ay sürebileceğine dikkat çekiyor.