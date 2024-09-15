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ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 15 EYLÜL Roblox açıldı mı? Roblox neden engellendi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Roblox'a tepki!

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Popüler oyun platformu Roblox'un engellenmesi ve ne zaman açılacağı merak konusu oldu. 15 Eylül tarihinde Roblox'un durumu hala belirsizken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Roblox hakkında tepki geldi. Peki, Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? Son gelişmeler...

15 Eylül Pazar Roblox bugün açılır mı? Roblox neden engellendi? Popüler çevrimiçi oyun platformu Roblox'un ne zaman yeniden erişime açılacağı merak konusu oldu. 15 Eylül Pazar günü Roblox'un açılıp açılmayacağı konusunda net bir bilgi verilmedi. Roblox'un neden engellendiği araştırılıyor. Roblox ne zaman açılacak? 15 Eylül Pazar Roblox bugün açılır mı? Roblox neden engellendi? İşte detaylar...

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının başvuruyu çocuk istismarı suçlaması ile yaptığı öğrenildi. Roblox'un ne zaman açılacağı ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 15 EYLÜL Roblox açıldı mı? Roblox neden engellendi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Roblox'a tepki!

ROBLOX NEDİR?

Roblox, Roblox Corporation tarafından geliştirilen bir çevrimiçi deneyim platformu ve deneyim oluşturma sistemidir. Kullanıcıların deneyimlerini programlamasına ve diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan deneyimleri oynamasına olanak tanır. David Baszucki ve Erik Cassel tarafından 2004'te kurulan ve 2006'da piyasaya sürülen platform, kullanıcılar tarafından Lua programlama dilinde kodlanmış birden çok türde oyunlara ev sahipliği yapmaktadır.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ROBLOX İLE İLGİLİ NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eğitim Öğretim Yılı Açılışı, Eğitim Teknolojileri AR-GE ve Kalite Zirvesi'nde konuştu. Geçtiğimiz ay erişime engellenen Roblox oyun platformu için sert ifadeler kullanan Erdoğan "Oyun platformları şiddeti teşvik etme yanında, aile yapımızı bozan sapkın akımların özendirilmesine de aracılık ediyor. Sadece şiddet, sadece sapkın akımlar değil, aynı zamanda ırkçılık da körükleniyor" dedi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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