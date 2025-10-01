Roblox ne zaman açılacak? 1 Ekim Roblox Türkiye'de neden kapatıldı, açılacak mı?

Milyonlarca oyuncunun aktif olarak kullandığı popüler oyun platformuna getirilen ani erişim engeli, kullanıcılar arasında büyük tepki oluşturdu. Kısa sürede sosyal medyada geniş yankı bulan bu gelişme, Roblox'un yeniden gündemin üst sıralarına çıkmasına neden oldu. Konuya dair tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

Roblox'un Türkiye'de erişime açılması konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, platform yetkilileriyle görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Bakan, sakıncalı içeriklerin temizlenmesi durumunda erişim engelinin yeniden değerlendirilmesinin mümkün olacağını ifade etti.

Bunun yanı sıra, Roblox yönetimi Türkiye'de faaliyetlerine devam edebilmek için yerel kurumlarla iş birliğini artırmayı, içerik denetim süreçlerini güçlendirmeyi ve güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.

ROBLOX TÜRKİYE'DE NEDEN KAPATILDI?

Popüler çevrim içi oyun platformu Roblox, 7 Ağustos 2024 tarihinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla Türkiye'de erişime kapatıldı. Mahkeme, platformda yer alan bazı içeriklerin çocukların psikolojik ve sosyal gelişimine zarar verebileceği gerekçesiyle bu kararı verdi. Erişim engelinin temel sebebi olarak sakıncalı içeriklerin çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri gösterildi.

ROBLOX TÜRKİYE'DE AÇILACAK MI?

Roblox'un Türkiye'de yeniden erişime açılabilmesi için öncelikle platformun zararlı içerikleri temizlemesi, çocuklara yönelik güvenlik tedbirlerini güçlendirmesi ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) resmi başvuruda bulunması gerekiyor. Bu şartlar yerine getirildiğinde, "Roblox ne zaman açılacak?" sorusuna daha net yanıtlar verilebilecek. Ancak yetkililer, sürecin hem teknik hem de hukuki yönlerinin zaman alabileceğini ve birkaç ay sürebileceğini ifade ediyor.