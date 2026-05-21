Rize’den Dünyaya: Lazika, Türk Çayını Dünya Standardına Taşıyor

Karadeniz’in yoğun yağış alan özel ikliminde yetişen Rize çayı, pestisit kullanımının olmadığı, dünyanın en temiz çay yapraklarının yetiştiği bir coğrafya. Tabii doğru toplanıp, doğru şekilde hasat edilirse. Birçok rekabetçi avantajına rağmen, Türk çayı uzun yıllar boyunca yalnızca yerel tüketim odağında değerlendirildi. Lazika ise bu güçlü ham maddenin yüksek katma değerli ürünlere dönüşebileceğini kanıtlıyor.

Markanın özellikle geliştirdiği “Süper Yeşil Çay” serisi, bugün Amerika pazarında dikkat çeken fonksiyonel ürünler arasında yer alıyor. Lazika’nın yeşil çaylarında kullanılan özenli 2.5 yaprak kuralı, polifenol ve kateşin oranlarını dünya standartlarının üzerine çıkarırken; ekstrakt yoğunluğunun yüzde 43 seviyelerini aşmasıyla oldukça güçlü ve karakteristik bir lezzet profili ortaya koyuyor. Dahası, marka çayı yalnızca klasik bir içecek olarak değil; fonksiyonel beslenmenin merkezinde yer alan bir unsur olarak ele alıyor. Bu vizyonla Lazika ürünlerinde prebiyotik lif, kolajen ve wellness odaklı fonksiyonel bileşenler de kullanılıyor. Geleneksel Türk çayı kültürü; modern beslenme trendleri ve bütünsel sağlık (wellness) dünyasıyla harmanlanarak yepyeni bir forma kavuşuyor.

Geliştirilen bu yenilikçi formüller özellikle Amerika pazarında önemli bir başarı elde etti. Lazika’nın bazı fonksiyonel çayları kendi kategorilerinde en çok satan ürünler arasına girerken, marka bugün Türkiye’den 60’tan fazla ülkeye gönderim yapıyor. Ancak Lazika’ya göre asıl mesele yalnızca ihracat rakamları değil; Türk çayına dair yerleşmiş algıyı kökünden değiştirmek.

Markanın bu konudaki duruşu son derece net: “Türk çayı bugüne kadar çoğunlukla hacim odaklı anlatıldı. Oysa iyi yaprak kullanıldığında, doğru formülasyon ve doğru ürün tasarımıyla dünya standartlarında, hatta dünya ile rekabet eden ürünler ortaya çıkabiliyor. Bizim amacımız Türk çayının gerçek potansiyelini göstermek.”

Bu vizyon, sadece ürünlerde değil, markanın toplumsal yaklaşımında da kendini gösteriyor. Lazika, kadın istihdamı ve yerel kalkınma tarafında sektörde fark yaratan bir yapıya sahip. Çalışanlarının yüzde 75’ini, yönetim kadrosunun ise yüzde 90’ını kadınlar oluşturuyor. Şirket, Rize’de yerel üretimi ve kadının gücünü destekleyen sürdürülebilir bir modelle büyümeye devam ediyor.

Dünya Çay Günü’nde Lazika’nın sektöre ve dünyaya verdiği mesaj aslında kendi hikayesinin bir özeti: “Çay sadece bir içecek değil; bir kültür, bir tasarım ve bir üretim hikâyesi. Türkiye’nin iyi çayı dünyada hak ettiği yerde olmalı.”

Bugün Japon matchası, İngiliz "breakfast tea"si ya da Çin yasemin çayı dünyada nasıl güçlü bir aidiyete ve hikâyeye sahipse; Türk çayının da kendi nitelikli hikâyesini anlatmaya başladığı yeni bir dönem başlıyor. Lazika ise bu hikâyeyi Rize’nin sarp yamaçlarından alıp tüm dünyaya taşıyan o büyük değişimin öncüsü olmayı sürdürüyor.