Rize TOKİ kura sonuç listesi sorgulama ekranı! TOKİ Rize kura sonuçları belli oldu mu? E- Devlet Rize TOKİ kura sonuçları isim listesi!

TOKİ kura çekimleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yapılan TOKİ sosyal konut projesine başvuran milyonlarca vatandaş şimdi ise TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. Arama motorlarında ise Rize TOKİ kura sonuç listesi sorgulama ekranı! TOKİ Rize kura sonuçları belli oldu mu? Rize TOKİ kura sonuçları isim listesi! araması yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla beraber yapılan TOKİ sosyal konut projesinde kura çekimleri devam ederken vatandaşlar ise kura çekimlerinin sonuçlarını merak ediyor. Arama motorlarında Rize TOKİ kura sonuç listesi sorgulama ekranı! TOKİ Rize kura sonuçları belli oldu mu? Rize TOKİ kura sonuçları isim listesi! araması yapılıyor. Detaylar haberimizde

RİZE TOKİ KURA SONUÇ LİSTESİ SORGULAMA EKRANI!

Rize TOKİ kura sonuç listesi için BURAYA tıklayınız.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" sözleriyle tarihi sürecin başladığını duyurdu. TOKİ Şırnak sosyal konut kuraları tamamlandı. TOKİ kura sonuçları Toplu Konut İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden ve e Devlet'ten sorgulanabilecek.

E- DEVLET RİZE TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA!

TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapan vatandaşlar E- Devlet üzerinden kura sonuçlarına erişebilecekler. TOKİ kura sonucunu sorgulamak için BURAYA tıklayınız.

TOKİ KURA ÇEKİMİ NASIL YAPILACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da kura çekimine dair bilgiler verildi. Açıklamada, kura çekiminin yarın başladığına dikkat çekilerek ilk kuraların Şırnak ve Ardahan'da gerçekleştirileceği bilgisi paylaşıldı. Bakanlık açıklamasında kuraların, noter huzurunda çekileceğinin ve canlı yayınlanacağının altı çizildi.