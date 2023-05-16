Türkiye pazar günü sandığı giderken milletvekili genel seçimleri tamamlandı, cumhurbaşkanlığı seçimleri ise ikinci tura kaldı. Vatandaşlar hangi ilde kimler milletvekili oldu merak etti. Milletvekili isimleri merak edilen iller arasında Rize geliyor. Peki, Rize milletvekilleri kimlerdir 2023? Rize'nin yeni tüm milletvekilleri isimleri ve partileri neler? Rize AKP, MHP, CHP milletvekilleri kimler oldu? İşte detaylar...

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin sonuçlanmasının ardından hangi ilde kimler milletvekili oldu merak edildi. Bu bağlamda vatandaşlar, Rize milletvekilleri kimlerdir 2023? Rize'nin yeni tüm milletvekilleri isimleri ve partileri neler? Rize AKP, MHP, CHP milletvekilleri kimlerdir? araştırması yapıyor. Rize AKP milletvekilleri kimdir? Rize CHP milletvekilleri kimdir? Rize MHP milletvekilleri kimdir? İşte 2023 yeni Rize milletvekilleri ve partileri...

2023 YENİ RİZE MİLLETVEKİLLERİ KİMLER OLDU?

2023 seçimlerinde Rize'den AKP 2 milletvekili ve CHP 1 milletvekili çıkardı. Yeni Rize milletvekili isimleri şu şekilde:

AK Parti 2023 Rize Milletvekilleri İsimleri:

Muhammed Avcı

Harun Mertoğlu

CHP 2023 Rize Milletvekilleri İsimleri: