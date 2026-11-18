Rize Çamlıhemşin'de kaybolan 3 at, kar altındaki Koçdüzü Yaylası'nda bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çamlıhemşin'deki Koçdüzü Yaylası'nda yoğun kar nedeniyle kaybolan 3 at, Kaymakamlık koordinasyonunda yürütülen arama çalışmalarıyla bulundu. Rize İl Özel İdaresi ekiplerinin gece açtığı yayla yolundan ulaşılan atlar, sağlık durumları iyi şekilde sahiplerine teslim edildi.
At sahiplerinin hayvanlarına ulaşamaması üzerine Çamlıhemşin Kaymakamlığına ihbarda bulunmasının ardından bölgede arama çalışması başlatıldı.
KAYMAKAM GİZEM ÇİÇEK KOORDİNASYONU SAĞLADI
Çamlıhemşin Kaymakamı Gizem Çiçek’in koordinasyonunda AFAD, Rize İl Özel İdaresi ve ilgili kurumlar çalışma başlattı. Atların bulunabilmesi amacıyla Didingola, Eğrisu, Komati, Maselevat Vadisi ve Isına Tepesi çevresinde arama yapıldı.
Bölgede bulunan yaylacıların Koçdüzü Yaylası civarında atları gördüklerini bildirmesi üzerine çalışmalar bu noktada yoğunlaştırıldı.
ÖZEL İDARE EKİPLERİ GECE YARISI YAYLAYA ULAŞTI
Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yayla yolunda Rize İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışma yürüttü. Gece geç saatlere kadar devam eden yol açma çalışmalarının ardından ekipler yaylaya ulaşarak kayıp 3 atı buldu.
Sağ salim kurtarılan atların sağlık durumlarının iyi olduğu ve sahiplerine teslim edildiği öğrenildi.
ZORLU KIŞ ŞARTLARINDA MUTLU SON
Kaymakam Gizem Çiçek’in koordinasyonu, Özel İdare ekiplerinin yol açma çalışmaları ve yaylacıların duyarlı ihbarı sayesinde Koçdüzü Yaylası’ndaki arama çalışmaları olumlu sonuçlandı.
Haber: Yavuz Günay