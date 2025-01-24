Rıza Kocaoğlu neden ifade verdi, Rıza Kocaoğlu ne yaptı?
Menajer Ayşe Barım hakkında gezi parkı olaylarına iştirak ettiğine dair yazılı ve görsel basında yer alan iddialar sebebiyle re'sen soruşturma başlatıldı. Peki, Rıza Kocaoğlu neden ifade verdi, Rıza Kocaoğlu ne yaptı?
Barım, 'Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçlamasıyla gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında oyuncu Rıza Kocaoğlu ve Mehmet Günsür ifade için İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Rıza Kocaoğlu neden ifade verdi, Rıza Kocaoğlu ne yaptı?
RIZA KOCAOĞLU NEDEN İFADE VERDİ?
Menajer Ayşe Barım hakkında gezi parkı olaylarına iştirak ettiğine dair yazılı ve görsel basında yer alan iddialar sebebiyle re'sen soruşturma başlatıldı. Barım, 'Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçlamasıyla gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında oyuncu Rıza Kocaoğlu ve Mehmet Günsür ifade için İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.
RIZA KOCAOĞLU KİMDİR?
Rıza Kocaoğlu (d. 19 Mart 1979, İzmir), Türk sinema ve dizi oyuncusu.
Kocaoğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk bölümü mezunudur. Çağan Irmak'ın ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturduğu "Bana Şans Dile" ile sinemaya adım atarak başrolü üstlenen oyuncu, Şile Büyülü Fener Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü.
"Av Mevsimi", DOT oyunları "Malafa" ve "Punk Rock", 90'ların efsane radyo programından yola çıkarak çekilen Kaybedenler Kulübü'nde rol aldı; ayrıca önemli olarak gösterilebilecek Kuzey Güney ve Ezel dizilerinde rol aldı.
2012'den bu yana Karadayı dizisinde Yasin Komiser 'i canlandırmaktadır. Babası Göztepe'nin yıllarca tribün amigoluğunu yapan başbakan lakaplı İsmail Kocaoğlu'dur. Aynı zamanda kendisi de fanatik Göztepe'lidir.
Tiyatro oyunları
Vur/Yağmala/Yeniden
Kürklü Merkür
Hakimiyeti Milliye Aş Evi
Gelin ile Kaynana
Bizans Düştü
Filmleri ve diziler
2016 - 2017 İçerde Davut
2016 İstanbul Sokakları Cemil
2015 Dünyanın En Güzel Kokusu Hakan
2015 Filinta Celal
2013 Behzat Ç. Ankara Yanıyor Pembo
2012-2015 Karadayı (dizi) Komiser Yasin-Kibrit
2011-2012 Kuzey Güney Ali
2011 Labirent Haluk
2011 Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm Pembo
2010 Kaybedenler Kulübü -
2010 Av Mevsimi Asit Ömer
2010-2011 Ezel Temmuz
2010 Elif Oğuz
2009 Başka Semtin Çocukları Neco
2009 Sonsuz -
2009 Elveda Rumeli Hacı Ali
2008 Ulak (film) -
2008 Sınıf Cüneyt
2007 Emret Komutanım: Şah Mat Obsesif Tuncay
2005 Organize İşler -
2004 Gece Yürüyüşü Metin
2004 Ruhun Duymaz Erdi
2001 Yeni Hayat -
2001 Bana Şans Dile Bahadır