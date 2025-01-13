Üye Girişi
Haberler
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltına alındı

Beşiktaş Belediye Başkanı gözaltına alındı
DEM Partili Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atandı

Bir belediyeye daha kayyum atandı! Başkan dahil 5 kişi tutuklandı
DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki

DEM Parti'den belediyeye atanan kayyuma ilk tepki
6 gündür alev alev yanan ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi

Bilanço ağırlaşıyor! Uçaktan çekilen görüntü tüyler ürpertti

Rıza Akpolat kimdir? Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat kaç yaşında ve nereli?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rıza Akpolat'ın siyasi hayatı ve Beşiktaş Belediyesi hangi partiden olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Rıza Akpolat kimdir? Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat kaç yaşında ve nereli?

Rıza Akpolat kimdir? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Beltaş AŞ yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" suçlarından gözaltı kararı verdi. Rıza Akpolat kimdir, kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir...

RIZA AKPOLAT KİMDİR?

Rıza Akpolat, 11 Kasım 1982 yılında Bahçelievler, İstanbul'da doğdu. Türk siyasetçi ve mevcut Beşiktaş Belediye Başkanıdır.

1982 yılında İstanbul Bahçelievler'de doğan Akpolat, 2004 yılında Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. 2006 yılında CHP Gençlik Kolları'na katıldı ve 2015'e kadar Bahçelievler CHP İlçe Başkanlığı'nda çeşitli görevler üstlendi.

Rıza Akpolat kimdir? Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat kaç yaşında ve nereli?Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat

2015 yılında, hem 7 Haziran hem de 1 Kasım genel seçimlerinde İstanbul 3. Bölge'den milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi. 2019 yerel seçimlerinde CHP tarafından Beşiktaş Belediye Başkanlığı'na aday gösterildi ve %73 oy alarak başkan seçildi. 2024 yerel seçimlerinde tekrar CHP adayı oldu ve %64,12 oy oranıyla ikinci kez Beşiktaş Belediye Başkanı seçildi.

Rıza Akpolat kimdir? Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat kaç yaşında ve nereli?

Aslen Erzincanlı olan Akpolat, Ocak 2022'de eşi Derya Akpolat'tan ayrıldı. Bu evliliğinden iki kızı bulunmaktadır. 21 Temmuz 2024'te eski CHP İstanbul Kadın Kolları Başkanı Yeşim Yankılıç ile evlendi.

Rıza Akpolat kimdir? Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat kaç yaşında ve nereli?
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
img

Sokağa salınan leopar köpeği parçaladı
img

2 ülke bayrağına basıp mesajı verdiler: Bu füzeler yakında patlayacak
img

Korkunç İETT kazası! Ölü ve yaralılar var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor

Bütün ülke Altay'ı konuşuyor
Entübe edilen Edip Akbayram'dan yeni haber

Entübe edilen Edip Akbayram'dan yeni haber
Çağla Şıkel'den '15 yaş küçük sevgili' iddialarına olay yanıt

Araç içinde yakalanmıştı! "15 yaş küçük sevgili" iddialarına yanıt
Barcelona Real Madrid'i darmadağın etti! Herkes Ancelotti'ye yüklendi

Barcelona Real Madrid'i darmadağın etti! Herkes aynı dertten yakındı
Tüm çalışanlarına talep ettiği maaşı verdi

Tüm çalışanlarına talep ettiği maaşı verdi
HMPV virüsünün 'olağandışı' belirtisi ortaya çıktı

Yeni salgının 'olağandışı' belirtisi ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ | AÖF Sınav giriş yerleri belli oldu mu? Sınav giriş yerlerine nasıl bakılır? AÖF finalleri sınav giriş yeri sorgula! Çağla Şıkel'in sevgilisi kim, kaç yaşında? Çağla Şıkel'in kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi kim? Akdeniz Belediyesi hangi parti? Mersin Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atandı mı? 14 Ocak okullar tatil mi? (Valilik açıklaması) Öğretmenler grevde mi? 13 Ocak öğretmenler neden grevde, ne oldu? ABD yangın uydu görüntüsü! Los Angeles'taki yangından öncesi ve sonrası görüntüler… BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 13 Ocak Pazartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 13 OCAK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Amerika'daki yangında kaç kişi öldü, son durum ne? ABD'de yangın devam ediyor mu? ABD'de yangın söndü mü? Los Angeles'taki yangında son durum nedir? Aziz İhsan Aktaş kimdir, ne iş yapıyor? Beşiktaş Belediyesi ihale yolsuzluğu soruşturması nedir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.