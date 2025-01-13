Rıza Akpolat kimdir? Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat kaç yaşında ve nereli?

Rıza Akpolat kimdir? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Beltaş AŞ yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" suçlarından gözaltı kararı verdi. Rıza Akpolat kimdir, kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir...

RIZA AKPOLAT KİMDİR?

Rıza Akpolat, 11 Kasım 1982 yılında Bahçelievler, İstanbul'da doğdu. Türk siyasetçi ve mevcut Beşiktaş Belediye Başkanıdır.

1982 yılında İstanbul Bahçelievler'de doğan Akpolat, 2004 yılında Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. 2006 yılında CHP Gençlik Kolları'na katıldı ve 2015'e kadar Bahçelievler CHP İlçe Başkanlığı'nda çeşitli görevler üstlendi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat

2015 yılında, hem 7 Haziran hem de 1 Kasım genel seçimlerinde İstanbul 3. Bölge'den milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi. 2019 yerel seçimlerinde CHP tarafından Beşiktaş Belediye Başkanlığı'na aday gösterildi ve %73 oy alarak başkan seçildi. 2024 yerel seçimlerinde tekrar CHP adayı oldu ve %64,12 oy oranıyla ikinci kez Beşiktaş Belediye Başkanı seçildi.

Aslen Erzincanlı olan Akpolat, Ocak 2022'de eşi Derya Akpolat'tan ayrıldı. Bu evliliğinden iki kızı bulunmaktadır. 21 Temmuz 2024'te eski CHP İstanbul Kadın Kolları Başkanı Yeşim Yankılıç ile evlendi.