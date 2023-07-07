Dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin'in hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Ricky Martin eşi kimdir merak konusu oldu. Eşcinsel olan ünlü şarkıcı Ricky Martin, 2017 yılında evlendiği Jwan Yosef ile boşanma kararı aldı. Ricky Martin'in eşi kaç yaşında ve nereli araştırılmaktadır. Peki, Ricky Martin eşi kim? Ricky Martin boşandı mı? Detaylar haberimizde...

RİCKY MARTİN BOŞANDI MI?

Başarılı Latin şarkıcı Ricky Martin, 6 yıl önce evlendiği Jwan Yosef ayrılma kararı aldı. Ortak bir açıklama ile evliliklerini bitirme kararı alan çiftin 4 tane çocuğu var. Çiftin ayrılık kararıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada "Bir süredir evliliğimizi kurtarmaya çalışıyorduk ve dikkatlice düşündükten sonra evliliğimizi, bunca yıldır bir çift olarak deneyimlediklerimiz ve yaşadıklarımızı koruyarak ve onurlandırarak, çocuklarımız için sevgi, saygı ve haysiyetle bitirmeye karar verdik. Şimdi en büyük arzumuz, çocuklarımızı birlikte yetiştirmeye devam ederken sağlıklı bir aile dinamiğine ve samimi dostluğumuza dayalı bir ilişkiye sahip olmaya devam etmektir. Her zaman olduğu gibi, evliliğimiz boyunca gördüğümüz tüm sevgi ve destek için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.