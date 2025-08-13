Avukat Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında, sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı. Gözaltı işleminin başsavcılığın talimatıyla gerçekleştiği bildirildi. Yaşanan bu gelişme, kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Rezan Epözdemir'in ismi kısa sürede gündemde yer aldı. Hukuk camiasında tanınan bir isim olan Epözdemir'in mesleki geçmişi, yürüttüğü davalar ve kamuoyuna yansıyan açıklamaları yeniden merak konusu haline geldi. Rezan Epözdemir ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Rezan Epözdemir kimdir? Avukat Rezan Epözdemir kaç yaşında, nereli?

REZAN EPÖZDEMİR KİMDİR?

Rezan Epözdemir, 24 Kasım 1984 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya geldi. Hukuk eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı ve fakülteden ikincilikle mezun oldu. Ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ceza hukuku alanında yüksek lisans yaparak akademik kariyerine adım attı. Mesleki hayatına başladığı günden bu yana özellikle ceza davalarında aktif rol alan Epözdemir, toplumun gündemini meşgul eden pek çok önemli davada savunma görevini üstlendi. Ceza hukukundaki uzmanlığının yanı sıra insan hakları, aile hukuku ve ticaret hukuku gibi farklı alanlarda da derinlemesine bilgi ve tecrübeye sahiptir. Kamuoyunun yakından tanıdığı bir hukukçu olan Epözdemir, gerek akademik çalışmaları gerekse pratikteki davalarıyla dikkat çeken bir isim olmuştur.

REZAN EPÖZDEMİR DİKKAT ÇEKEN DAVALARI

Epözdemir'in en çok bilinen davalarından biri, 2009 yılında Münevver Karabulut'un vahşice öldürülmesi üzerine ailesini temsil ettiği davadır. Bu dava, Türkiye'de geniş bir yankı uyandırmış ve hukuki süreç uzun yıllar boyunca devam etmiştir. Cem Garipoğlu'nun tutuklanması ve ardından cezaevinde intihar etmesi gibi olaylar, davanın kamuoyu nezdinde önemini daha da artırmıştır. Rezan Epözdemir, bu dava boyunca ailenin avukatı olarak, adaletin tecellisi için verdiği mücadele ile tanınmıştır. Ayrıca, Muğla'da, katil Cemal Metin Avcı tarafından vahşice katledilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin davasının da aile avukatlığını yapmıştır.

REZAN EPÖZDEMİR AKADEMİK VE PROFESYONEL BAŞARILARI

Yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı'nda tamamladı. Ardından aynı üniversitenin Kamu Hukuku Anabilim Dalı'nda "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması" başlıklı doktora tezini tamamlayarak hukuk doktoru unvanını aldı. "Taraf Ehliyeti", "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması" ve "Haksız Tahrik" başlıklı üç kitabı yayımlandı. Ayrıca çeşitli gazete ve dergilerde çok sayıda makalesi yer aldı. 2007 yılında Analiz Hukuk Bürosu'nu kurdu. Galatasaray Spor Kulübü'nün 16158 sicil numaralı üyesidir. 2021 yılında yapılan başkanlık seçiminde Burak Elmas'ın listesinde yer aldı. Seçim sonrası Galatasaray SK Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. 2 Ağustos 2021 tarihinde ise Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine atandı.