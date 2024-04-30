Reynmen'in sevgilisi kimdir? Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran evleniyor mu?

Reynmen'in sevgilisi kimdir? Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran evleniyor mu? sorularına yanıt aranıyor. Reynmen, sevgilisine evlilik teklifi ederek sarmaş dolaş pozları ise dikkat çekti. Emire Cansu Kurtaran kimdir ve Reynmen'in sevgilisi kimdir merak ediliyor. Reynmen'in sevgilisi kimdir? Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran evleniyor mu? Detaylar haberimizdedir...

REYNMEN'İN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Reynmen adıyla tanınan Yusuf Aktaş, uzun süredir Emire Cansu Kurtaran ile aşk yaşıyor. İlişkisini gözlerden uzak yaşayan Reynmen, sevgilisine evlilik teklifi etti. Sarmaş dolaş pozlar vererek Instagram hesaplarından evleneceklerini ilan eden ikiliye tebrik yorumları yağmaya başladı.

REYNMEN İLE EMİRE CANSU KURTARAN EVLENİYOR MU?

Yayınladığı eğlenceli videolarla adını duyurduktan sonra müzik sektörüne atılan ve şimdilerde Renklensin ismindeki şarkısıyla piyasayı kasıp kavuran Reynmen, evleniyor.

Geçtiğimiz aylarda parmağında yüzükle dikkat çeken Reynmen, evlilik soruları üzerine "Büyüsü bozulmasın. Bir şeyler yaşanmadan insan kendini tanıyamıyor. Ben romantik bir insanmışım. Bu yönümü yeni yeni keşfettim" demişti.

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