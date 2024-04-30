Reynmen evleniyor mu? Fenomen Reynmen kiminle, ne zaman evleniyor?

Reynmen evleniyor mu? Fenomen Reynmen kiminle, ne zaman evleniyor? soruları gündeme geliyor. Başarılı şarkıcı ve fenomen Reynmen, bir süredirEmire Cansu Kurtaran ile aşk yaşıyor. Yayınladığı eğlenceli videolarla adını duyurduktan sonra müzik sektörüne atılan ve şimdilerde Renklensin ismindeki şarkısıyla piyasayı kasıp kavuran Reynmen, aşk hayatıyla gündeme geliyor. Reynmen evleniyor mu? Fenomen Reynmen kiminle, ne zaman evleniyor? Detaylar haberimizdedir...

REYNMEN EVLENİYOR MU?

Reynmen adıyla tanınan Yusuf Aktaş, uzun süredir Emire Cansu Kurtaran ile aşk yaşıyor. İlişkisini gözlerden uzak yaşayan Reynmen, sevgilisine evlilik teklifi etti. Sarmaş dolaş pozlar vererek Instagram hesaplarından evleneceklerini ilan eden ikiliye tebrik yorumları yağmaya başladı.

Geçtiğimiz aylarda parmağında yüzükle dikkat çeken Reynmen, evlilik soruları üzerine "Büyüsü bozulmasın. Bir şeyler yaşanmadan insan kendini tanıyamıyor. Ben romantik bir insanmışım. Bu yönümü yeni yeni keşfettim" demişti.