Retro ne zaman bitiyor? 2024 Merkür retrosu ne zaman bitecek? Retro ne zaman bitecek?

Retro hareketler, Merkür gezegeninin gökyüzünde geri hareket ediyor gibi göründüğü dönemlerdir ve iletişim, seyahat ve teknolojik konularda dikkatli olunması öneriliyor. Birçok kişi retronun ne zaman bitiyor sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Retro ne zaman bitiyor? 2024 Merkür retrosu ne zaman bitecek? İşte detaylar...

MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BİTECEK?

Merkür Retrosu 6 Ağustos'ta başladı. Retro ilk olarak 6-14 Ağustos Başak burcundaydı ve 15-28 Ağustos arasında ise Aslan burcunda yaşanıyor olacak.

RETRO NEDİR?

Merkür ve diğer gezegenlerin geri hareket ediyor gibi göründüğü dönemleri ifade eder. Bu dönemlerde iletişim, seyahat, teknoloji ve karar verme süreçlerinde aksaklıklar yaşanabileceği düşünülür. Merkür retrosu özellikle iletişim ve bilgi alışverişi ile ilgili zorluklar yaşanabileceği ile ilişkilendirilir. Bu dönemlerde planlama ve sözleşmeler konusunda dikkatli olunması önerilir.

MERKÜR RETROSU TARİHLERİ

20 Nisan - 14 Mayıs 2024: Bu retro dönemi, 20 Nisan'da başlar ve 14 Mayıs'ta sona erer.

23 Ağustos - 15 Eylül 2024: İkinci retro dönemi, 23 Ağustos'ta başlar ve 15 Eylül'de tamamlanır.

13 Aralık - 1 Ocak 2025: Son retro dönemi, 13 Aralık'ta başlar ve 1 Ocak 2025'te sona erer.