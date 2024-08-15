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Retro ne zaman bitiyor? 2024 Merkür retrosu ne zaman bitecek? Retro ne zaman bitecek?

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Retro ne zaman bitiyor? Retro dönemleri, genellikle iletişim sorunları, aksilikler ve gecikmelerle anılır. 2024 yılında Merkür retrosu ne zaman bitecek merak konusu oldu. Retro döneminin bitişi genellikle rahatlama ve düzgün iletişimin yeniden başlaması anlamına gelir. Bu dönemler genellikle 3 hafta sürer ve Merkür'ün yörüngesindeki hareketine bağlıdır.

Retro hareketler, Merkür gezegeninin gökyüzünde geri hareket ediyor gibi göründüğü dönemlerdir ve iletişim, seyahat ve teknolojik konularda dikkatli olunması öneriliyor. Birçok kişi retronun ne zaman bitiyor sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Retro ne zaman bitiyor? 2024 Merkür retrosu ne zaman bitecek? İşte detaylar...

MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BİTECEK?

Merkür Retrosu 6 Ağustos'ta başladı. Retro ilk olarak 6-14 Ağustos Başak burcundaydı ve 15-28 Ağustos arasında ise Aslan burcunda yaşanıyor olacak.

Retro ne zaman bitiyor? 2024 Merkür retrosu ne zaman bitecek? Retro ne zaman bitecek?

RETRO NEDİR?

Merkür ve diğer gezegenlerin geri hareket ediyor gibi göründüğü dönemleri ifade eder. Bu dönemlerde iletişim, seyahat, teknoloji ve karar verme süreçlerinde aksaklıklar yaşanabileceği düşünülür. Merkür retrosu özellikle iletişim ve bilgi alışverişi ile ilgili zorluklar yaşanabileceği ile ilişkilendirilir. Bu dönemlerde planlama ve sözleşmeler konusunda dikkatli olunması önerilir.

Retro ne zaman bitiyor? 2024 Merkür retrosu ne zaman bitecek? Retro ne zaman bitecek?

MERKÜR RETROSU TARİHLERİ

20 Nisan - 14 Mayıs 2024: Bu retro dönemi, 20 Nisan'da başlar ve 14 Mayıs'ta sona erer.

23 Ağustos - 15 Eylül 2024: İkinci retro dönemi, 23 Ağustos'ta başlar ve 15 Eylül'de tamamlanır.

13 Aralık - 1 Ocak 2025: Son retro dönemi, 13 Aralık'ta başlar ve 1 Ocak 2025'te sona erer.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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