İSTANBUL — Yeme-içme sektöründe tüketicilerin sipariş öncesinde gıdaların bileşenleri ve enerji değerleri hakkında bilgi edinmesini sağlayan düzenlemelerin kapsamı yıl sonunda genişliyor. Ulusal zincirler için 1 Temmuz 2026’da başlayan uygulamanın ardından, 31 Aralık itibarıyla daha fazla işletme yeni bilgilendirme yükümlülüklerine tabi olacak. Düzenlemeler, restoran ve kafelerin mutfaklarında hazırlanan ürünlere ilişkin bilgileri derlemesini, güncel tutmasını ve tüketicilere erişilebilir biçimde sunmasını gerektiriyor. Bu ihtiyaçtan yola çıkılarak geliştirilen yerli dijital menü çözümü Cherryo QR, işletmelerin menüde kalori bilgisi, ürün içeriği, gramaj bilgisi ve alerjen bilgisini tek panelden yönetmesini sağlıyor.

İzmir merkezli teknoloji girişimi Cherryo QR Yazılım Hizmetleri A.Ş.’nin Kurucusu Mert Kahya, “Menü bilgilendirmesine ilişkin düzenlemeler, yeme-içme işletmeleri için ürün bilgilerinin hazırlanmasından tüketiciye sunulmasına kadar uzanan yeni bir bilgi yönetimi ihtiyacı doğurdu. Cherryo QR’ı geliştirirken bu sürecin işletmelerin günlük iş akışına kolayca entegre edilebilmesine odaklandık. Bir ürünün reçetesi ya da porsiyonu değiştiğinde içeriğinden kalori değerine kadar ilgili bilgilerin güncellenebilmesini amaçladık. Böylece işletmelerin menü bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirmelerine destek olurken, tüketicilerin de ne tüketeceklerini bilerek, kendi beslenme ihtiyaçlarına ve tercihlerine uygun seçimler yapabilmelerini hedefliyoruz. Üstelik bu hizmeti 12 dilde sunabiliyoruz” dedi.

Menülerde içerik ve kalori bildirimi için kademeli geçiş

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği kapsamında yaptığı düzenlemeler doğrultusunda, toplu tüketim yerlerinde sunulan gıdaların bileşen ve enerji bilgilerinin tüketicilere bildirilmesi zorunlu hale geliyor.

Ulusal zincirler için 1 Temmuz 2026’da başlayan uygulamaya, aynı ilde 3 ve üzeri şubesi bulunan işletmelerin 31 Aralık 2026’ya kadar uyum sağlaması gerekiyor. Diğer toplu tüketim yerleri için bileşen bildirimi yükümlülüğü 31 Aralık 2026, enerji bildirimi yükümlülüğü ise 31 Aralık 2027 itibarıyla geçerli olacak.

Öte yandan toplu tüketim yerlerinde alerjen bilgisinin tüketicilere sunulması 1 Ocak 2020’den bu yana zorunlu. Ticaret Bakanlığı’nın Kasım 2024’te duyurduğu düzenleme kapsamında ise döner, iskender ve hamburger ürünlerinde gramaj bilgisinin tarife ve fiyat listelerinde belirtilmesi gerekiyor.

Mutfaktaki değişikliklerin menüye de yansıması gerekiyor

İşletmeler açısından menü bilgilendirmesi, ürünlere ilişkin verilerin düzenli olarak güncellenmesini içeren bir süreç anlamına geliyor. Bir yemeğin hazırlanmasında kullanılan malzemelerin veya porsiyon miktarının değişmesi, tüketiciye sunulan bilgilerin yeniden değerlendirilmesini gerektirebiliyor. Özellikle geniş ürün yelpazesine sahip işletmelerde, her yemeğin bilgilerinin ayrı ayrı takip edilmesi önem taşıyor. Cherryo QR, işletmelerin kendi reçeteleri ve porsiyon bilgileri doğrultusunda hazırladığı ürün verilerini merkezi bir yönetim panelinde bir araya getiriyor.

Dijital menüye geçiş sürecinde işletmeler, mevcut basılı menülerinin fotoğrafını veya PDF dosyasını sisteme yükleyebiliyor. Yapay zeka desteğiyle dijital ortama aktarılan menüler, işletmenin kontrol ve onayının ardından kendi logosu ve renkleriyle kişiselleştirilebiliyor. Misafirler ise masalara yerleştirilen karekodları (QR) telefonlarının kamerasıyla okutarak, herhangi bir uygulama indirmeden menüye erişebiliyor.

İşletmelere aylık ve yıllık abonelik modeliyle sunulan Cherryo QR’ın 3 farklı hizmet paketi bulunuyor. Kurulum için ek ücret alınmazken, yıllık aboneliklerde 2 aylık ücretsiz kullanım olanağı sunuluyor. İşletmeler, paketlerin kapsamına ilişkin ayrıntılı bilgilere ve ücretsiz demo hizmetine CherryoQR.com üzerinden ulaşabiliyor.

Misafirler sipariş öncesinde daha kapsamlı bilgiye ulaşabilecek

Yeni düzenlemeler, tüketicilere yemek seçimlerinde fiyat ve ürün adının yanı sıra beslenme tercihlerini de değerlendirebilecekleri bilgiler sunulmasını amaçlıyor. Alerjisi bulunan, belirli beslenme alışkanlıklarını sürdüren veya tükettiği gıdaların enerji değerini takip etmek isteyen kişiler açısından bu bilgilerin sipariş öncesinde erişilebilir olması önem taşıyor.

Cherryo QR ile işletmeler, doğruladıkları ürün bilgilerini dijital menüleri üzerinden misafirlerine sunabiliyor. Tüketiciler ise menüde yer alan bilgileri kendi beslenme tercihleri doğrultusunda değerlendirebiliyor. Mevzuat, söz konusu bilgilerin basılı menü, pano, broşür, dijital ekran veya karekod aracılığıyla sunulmasına olanak tanıyor. QR menü kullanımını tercih eden işletmelerin, bu yöntemi kullanamayan tüketicilere bilgilerin ayrıca sunulacağını belirten görünür bir bilgilendirme yapması da gerekiyor.