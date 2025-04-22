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RESMİ TATİLLER 2025 | Resmi tatiller 2025 hangi günlere denk geliyor?

RESMİ TATİLLER 2025 | Resmi tatiller 2025 hangi günlere denk geliyor?
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Resmi tatiller 2025 yılı için şimdiden merak konusu olmaya başladı. Hem çalışanlar hem öğrenciler, 2025 yılında hangi günlerin resmi tatil olacağını ve uzun tatil fırsatlarını şimdiden planlamak istiyor. Peki, resmi tatiller 2025 yılında hangi tarihlere denk geliyor? İşte resmi tatiller ve önemli günler takvimi!

2025 yılında da yılın belirli günlerinde resmi tatiller kutlanacak. Resmi tatiller 2025 takvimine göre, dini bayramlar ve milli bayramlar, çalışanlar ve öğrenciler için dinlenme fırsatı sunacak. Özellikle hafta sonu ile birleşen resmi tatiller, mini tatil planları yapmak isteyenler için büyük bir fırsat olacak. İşte 2025 yılı resmi tatil takvimi!

2025 RESMİ TATİLLER

1 Ocak 2025 Çarşamba – Yılbaşı

20 Nisan 2025 Pazar – Ramazan Bayramı Arefesi

21-23 Nisan 2025 Pazartesi-Çarşamba – Ramazan Bayramı (3 gün)

23 Nisan 2025 Çarşamba – Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2025 Perşembe – Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2025 Pazartesi – Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

5 Haziran 2025 Perşembe – Kurban Bayramı Arefesi

6-9 Haziran 2025 Cuma-Pazartesi – Kurban Bayramı (4 gün)

15 Temmuz 2025 Salı – Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos 2025 Cumartesi – Zafer Bayramı

29 Ekim 2025 Çarşamba – Cumhuriyet Bayramı

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

23 Nisan 2025 tarihinde kamu çalışanları ve birçok özel sektör çalışanı da resmi tatil kapsamında izinli olacak. Ancak özel sektör için çalışma düzeni şirket politikalarına göre değişebilir.

RESMİ TATİLLER 2025 | Resmi tatiller 2025 hangi günlere denk geliyor?

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

Türkiye'de her yıl 1 Mayıs, Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanıyor ve resmi tatil olarak kabul ediliyor.

RESMİ TATİLLER 2025 | Resmi tatiller 2025 hangi günlere denk geliyor?

1 MAYIS'TA BANKALAR, NOTERLER AÇIK MI?

Bankalar, noterler ve kargo firmaları gibi hizmet kurumları da 1 Mayıs günü kapalı olacak. Resmi dairelerde işlem yapmak isteyen vatandaşların bu tarihi dikkate alması gerekiyor.

RESMİ TATİLLER 2025 | Resmi tatiller 2025 hangi günlere denk geliyor?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2025 yılında Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bayramın arefe günü ise 5 Haziran Perşembe günü olarak belirlenmiştir.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN 2025?

Toplamda 4,5 gün sürecek olan bu tatil, Cuma günü başlayıp Pazartesi günü sona erecek şekilde planlanmıştır.

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