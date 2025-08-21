RESMİ GAZETE KARARLARI || 21 Ağustos Resmi Gazete kararları neler? Resmi Gazete kararları PDF!

"Resmî Gazete 21 Ağustos" aramaları özellikle sabah saatlerinden itibaren artış gösterdi. Kullanıcılar, "Bugünkü Resmî Gazete neden çıkmadı?" veya "21 Ağustos Resmî Gazete kararları ne zaman yayımlanacak?" gibi sorularla resmi siteyi kontrol etmeye devam ediyor. Peki, Resmî Gazete 21 Ağustos yayımlandı mı? 21 Ağustos 2025 Resmî Gazete kararları neler? İşte detaylar...

RESMİ GAZETE KARARLARI NELERDİR?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Erzincan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Topkapı Üniversitesi Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 10/12/2024 Tarihli ve 2019/13250 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 10/12/2024 Tarihli ve 2021/10961 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 10/12/2024 Tarihli ve 2021/55273 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 18/12/2024 Tarihli ve 2019/23175 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 18/12/2024 Tarihli ve 2021/8194 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 18/12/2024 Tarihli ve 2021/32172 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 18/12/2024 Tarihli ve 2022/54505 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

21 AĞUSTOS RESMİ GAZETE KARARLARI PDF