Resmi Gazete'de 2 bin 390 sözleşmeli personel alınması yayımlandı! Resmi Gazete 15 Ekim atama kararları neler?

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun yürürlüğe gireceği tarih merakla bekleniyor. Geçtiğimiz hafta kabul edilen bu kanun, öğretmenler arasında heyecan yaratırken, görevi başındaki öğretmenler ve uzman öğretmenler için önemli düzenlemeler içeriyor. 20 yıllık çalışma süresini tamamlayan, uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmet şartı dışındaki kriterleri sağlayan öğretmenler, başöğretmen unvanı için başvurabilecekler. Kanunun yürürlüğe girip girmediği ve Resmi Gazete'de yayımlanıp yayımlanmadığı ise en çok sorulan sorular arasında. Peki, bugünkü Resmi Gazete'de hangi kararlar yer aldı? 15 Ekim tarihli Resmi Gazete kararları neler?

RESMİ GAZETE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINMASI YAYIMLANDI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik

–– Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 11. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından, ne zaman Resmi Gazete'de yayımlanacağı merak konusu oldu. Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapıldığında, gelişmeleri anında haberlerimizde bulabilirsiniz.