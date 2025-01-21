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Resmi Gazete bugün (21 Ocak) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2025!

Resmi Gazete bugün (21 Ocak) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2025!
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Resmi Gazete 21 Ocak 2025 tarihli bugünün kararları neler olduğu merak ediliyor. Ayrıca, Resmi Gazete'nin atamalar da yayınlandı. Yasama, Yürütme ve İdare bölümlerine ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları da Resmi Gazete'de yer aldı. Bugünün kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme!

Resmi Gazete 21 Ocak atama kararları yayınlandı mı sorusu gündeme geliyor. 21 Ocak 2025 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? gündeme geliyor. 21 Ocak 2025 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Resmi Gazete atama 2025! Resmî Gazete bugünün kararları neler? Detaylar haberimizdedir…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? SALI CUMHURBAŞKANI KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar

YÖNETMELİKLER

–– Kombine Taşımacılık Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/81 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/82 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2022/16 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/83 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2022/18 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/84 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2022/20 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/85 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2022/22 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/86 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2022/23 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/87 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2022/26 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/88 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2022/27 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/89 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2022/28 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/90 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2022/36 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/91 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2022/41 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/92 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 18/9/2024 Tarihli ve 2020/4536 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 18/9/2024 Tarihli ve 2020/17774 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 18/9/2024 Tarihli ve 2020/25268 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 2/10/2024 Tarihli ve 2021/20122 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 31/10/2024 Tarihli ve 2021/25150 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 31/10/2024 Tarihli ve 2022/29458 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 5 ve 7. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

DANIŞTAY KARARI

–– Danıştay Başkanlık Kurulunun 2025/3 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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