Resimli Cuma Mesajları 2025 – En güzel, dualı, ayetli ve anlamlı CUMA mesajları neler?

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ANLAMLI VE DUALI CUMA MESAJLARI

"Rabbim, Cuma'nızı bereketli, kalbinizi huzurlu, ailenizi mutlu kılsın. Hayırlı Cumalar."

"Dualarımız, sevdiklerimiz için kabul olsun. Cuma gününüz hayırlı olsun."

"Yüce Allah'ın rahmeti, Cuma gününün huzuru ile kalplerimize dolsun. Hayırlı Cumalar."

"Rabbim, tüm güzellikleri hayatınıza sunsun. Cuma'nız mübarek olsun."

"Rabbim, Cuma günümüzü vesile kılsın; günahlarımızı affetsin, dualarımızı kabul etsin. Hayırlı Cumalar."

AYETLİ CUMA MESAJLARI

"Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır." (Cuma, 62/9)

"İnanan ve salih amel işleyenler için, mutluluk ve güzel bir dönüş yeri vardır." (Ra'd, 29)

"Sizi bütün sıkıntılardan ancak Allah kurtarır." (En'am, 64)

"Kim Allah'a tevekkül ederse, O ona yeter." (Talak, 65/3)

"Rabbinizden mağfiret dileyin, çünkü O çok bağışlayandır." (Nuh, 71/10)