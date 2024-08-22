Reha Muhtar'ın sağlık durumu nedir? Reha Muhtar kimdir, kaç yaşında? Reha Muhtar'ın hastalığı nedir?

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REHA MUHTAR'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Edinilen bilgiye göre, Muhtar gece 01.00 civarında Sarıyer'deki evinde merdivenlerden düşerek yaralandı. Oğlu durumu haber verince sağlık ekipleri olay yerine gelerek ilk müdahaleyi yaptı ve ardından Muhtar'ı hastaneye kaldırdı. Muhtar'ın tedavi altına alındığı ve entübe edildiği belirtildi.

REHA MUHTAR KİMDİR?

Reha Muhtar, 21 Temmuz 1959 yılında İstanbul'da doğdu. Türk televizyon programcısı, yorumcusu ve haber sunucusu.

Babasının Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Arap Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim elemanı olarak çalışmasından dolayı, kışları Ankara'da yazları ise İstanbul'da yaşıyorlardı. İlk orta ve liseyi TED Ankara Koleji'nde bitirdi.

İş yaşamına 1983 yılında Milliyet gazetesinde muhabir olarak başladı. 1985 yılında Milliyet gazetesinden ayrıldıktan sonra hem TRT'ye geçen Muhtar, Atina, Yunanistan'da TRT muhabiri olarak tanındı. Atina yıllarında Yunanistan briç şampiyonu oldu. 1991 yılında CNN International 'ın programı olan Crossfire 'ın benzeri "Ateş Hattı" programını hazırlamaya başladı. 1993 yılında TRT'den ayrılıp Kanal D'ye geçti. 1994 yılında Kanal D'nin satılması nedeni ile Kanal D'den ayrıldı ve TRT'ye döndü. 1995 yılında yeniden TRT'den ayrılıp Star TV'ye geçti.

Ve kısa bir süre bu kanaldan ayrılıp Kanal D'ye döndü. 1996 yılında Kanal D'den tekrar ayrılıp Show TV'ye geçerek ana haber sunucusu ve haber genel yayın yönetmeni oldu. 2000 yılında Akşam gazetesinde başladı.

2002 yılında Show TV'den ve Akşam gazetesinden ayrılan Muhtar, Star TV'ye geri dönmüştür. 2003 yılında Star TV'yi bırakan Muhtar, Star gazetesinde yazarlığa devam etti fakat Star Medya Grubu'ndan ayrıldı. 2004 yılında atv'ye geçerek Akademi Türkiye jürisi oldu ve Sabah gazetesine geçmiştir.

2006 yılında Ciner Medya Grubu'ndan ayrılan Reha Muhtar, Show TV'ye döndü ve PişşTi adlı programını sundu ve Reha Muhtar TV programını sundu ve tekrar Show TV'den ayrıldı ve Vatan gazetesinde yazmaktadır. 2007 yılında FOX'a geçerek Çapraz Ateş programını sundu ve bu kanaldan ayrıldı.

2008 yılında Kanal 1'e geçeçekti ama geçemedi ve 3 kere Show TV'ye dönerek yarışma sunucusu oldu ve tekrar bu kanaldan ayrıldı. 2009 yılında CNN Türk'te "Çok Farklı" programını yaptı ve bu kanaldan ayrıldı ve Kanaltürk'te "Son Kale" adlı programları yayınlanmıştır.

2011 yılında Çok Farkı Kanaltürk'te program yapan Muhtar, bu kanaldan ayrıldı. 2012 yılında Reha Muhtar tvem ile anlaşmaya gelecekti ama tvem'e gidemedi. Muhtar, Vatan Gazetesi'nde yazarlığa devam etmektedir.

1983 yılında kendisi gibi gazeteci olan Selin Çağlayan'la olan evliliği beş yıl sürdü. 2001 yılında Nilüfer ile başlayan ilişkisi 2003 yılında ikilinin yaptığı basın açıklamasıyla sona erdi. 2006-2007 yıllarında şarkıcı Gülşen'le olan ilişkisiyle magazin medyasında çokça yer aldı.

2008 yılında oyuncu Deniz Uğur'la olan ilişkisi 2010 yılında sona erdi. Reha Muhtar, Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın manevi babası olup, oyuncu Deniz Uğur'la olan ilişkisinden de 2009 yılında dünyaya gelen Mina ve Poyraz adında ikiz çocukları bulunmaktadır.

Rol aldığı filmler ve diziler

Hayatım Roman (2000) Rolü: Reha Muhtar

Çalıştığı gazeteler

1983-1985: Milliyet

2000-2002: Akşam

2003: Star

2004-2006: Sabah

2006-: Vatan

Çalıştığı TV Kanallar

1985-1993: TRT

1993-1994: Kanal D

1994-1995: TRT

1995: Star TV

1995-1996: Kanal D

1996-2002: Show TV

2002-2003: Star TV

2004-2006: atv

2006: Show TV

2007: FOX (kısa bir süre)

2008: Kanal 1 (kısa bir süre)

2008: Show TV

2009: CNN Türk

2009-2011: Kanaltürk