Âdet kanaması olarak da bilinen regl, aylık dönemsel olarak 3ve 10 gün arasında süren vajinal kanamadır. Regl ağrısı nasıl geçer? Regl ağrısı neden olur? Regl ağrısı sebebi nedir? Regl iken ağrı kesici içilir mi?

REGL AĞRISI NASIL GEÇER?

Karın bölgesinde meydana gelen ağrıların birçok nedeni olabilir. Bunlar gündelik hayatımızda farkında olmadan yaptığımız hatalardan kaynaklı olabileceği gibi farklı rahatsızlıklarında habercisi olabilir. Ancak en doğru tanı ve tedavinin sağlık kuruluşlarındaki testler sonucunda uzman hekimlerin koyacağı teşhisler sonrasında yapılabileceğini unutmamalısınız.

Karın ağrınsına neden olan etkenler mevsimsel olarak kışın soğuk havalarda ince giyinmekten ya da soğuk içecek ve yiyecek tüketiminden kaynaklı olabilir. Bunun dışında biliçsiz spor ve sabit karın bölgesi çalışması, aşırı mekik, fazla yürüyüş ya da ters yapılan hareketler, aşırı baharatlı, aşırı yağlı veya düzensiz beslenme, hazımsızlık, karın bölgesine alınan darbe gibi gündelik hayatımızdaki etkenlerin yanı sıra grip, kas gerilmesi, sindirim ve idrar yolu enfeksiyonları, sistit, apandisit, yumurtalık kistleri, dış gebelik, kabızlık, pelvik iltihabı, safra kesesi taşları, karaciğer rahatsızlıkları, reflü, gastrit, yıkanmadan veya çiğ yiyecek tüketimi, zehirlenme ve kadınlarda adet dönemi sancılarından kaynaklı gerçekleşiyor olabilir.

REGL AĞRISI NASIL GEÇER?

Tarçın;

Aromaları ile yemeklere lezzet katan baharatların sağlık için de sayısız faydası bulunuyor. Şeker ve kolesterol düzenlemekten, metabolizma güçlendirmeye, kanser hücrelerinin baskılanmasından tümörün küçülmesine katkı sağlayanlara kadar birçok farklı alanda fayda sağlayan baharatlar doğru kullanılmadığında ise sağlığı tehdit edebiliyor.

Zencefil;

Antibakteriyel, antiviral, antienflamatuvar olarak kullanılan zencefil, çay olarak tüketildiğinde hamilelik dönemi bulantılarında kullanılabilecek en güvenilir çareye dönüşür. Zencefil çayı aynı zamanda uzun yolda ortaya çıkan mide bulantılarında da etkilidir.

Omega-3 ve omega 4

En çok diş ve diş eti hastalıklarına önerilen karanfil, lokal anestezik olarak da kullanılabilir. Ağız kokusu için de etkili olan karanfil, su ve çayda tüketildiğinde şişkinliğe iyi gelir. Bitkilerde çok nadir görülen omega-3 ve omega-6 barındırmasıyla dikkat çeken zencefil, soğuk algınlığı, öksürük gibi bağışıklık sistemi hastalıklarında da kullanılabilir.

REGL SANCISI AĞRI KESİCİ

Adet sancısı günlük yaşamı etkileyecek kadar fazlaysa mutlaka bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvurulması gerektiğinin altını çizen Op. Dr. Karabağ, hastalığın tedavisinde kullanılan yöntemleri ise şöyle özetliyor: "Primer dismenore'nin tedavisinde non-steroid anti inflamatuar grubu olarak tanımlanan ağrı kesiciler oldukça etkilidir. Bu ağrı kesicilerin kullanımına adet başlamadan bir ya da iki gün önce başlandığında daha etkili olur. Ağrı kesicilerle yeterli sonuç alınamadığı durumlarda, uygun kişilerde doğum kontrol hapları da kullanılabilir. Doğum kontrol hapı kullanımının mantığı yumurtlamanın engellenmesiyle ağrının kontrol altına alınmasıdır. Özellikle omega-3 ve magnezyum gibi bazı besin takviyeleri de zaman zaman gerek ağrının gerekse de adet öncesi mide-bağırsak değişiklikleri, iştah değişiklikleri, duygu durum değişiklikleri gibi problemlerin azaltılmasında yardımcı olabilir. Sekonder dismenore'de ise altta yatan hastalık tespit edildikten sonra buna yönelik tedavi düzenlenir. Bu amaçla gerektiğinde laparoskopi adı verilen yöntemle karın içi organlar incelenebileceği gibi ve birtakım cerrahi işlemler de uygulanabilir."