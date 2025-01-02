Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) hadislerinde, kandil gecelerinin ibadetle geçirilmesi tavsiye edilmiştir. Bu nedenle Regaip Kandili'nde namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim okumak, zikir çekmek ve bol bol dua etmek önemlidir. Peki, bu mübarek geceyi en verimli şekilde geçirmek için hangi ibadetler yapılmalı? Regaip Kandili'nde yapılacak ibadetler nelerdir? Regaip Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? Detaylar haberimizde...

REGAİP KANDİLİ'NE YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Regaip Kandili'nde en faziletli ibadetlerden biri Kur'an-ı Kerim okumaktır. Bu gece, özellikle Fatiha Suresi, İhlas Suresi, Ayet-el Kürsi ve Yasin Suresi gibi sureleri okumak tavsiye edilir. Ayrıca okunan ayetlerin anlamı üzerinde düşünmek ve bu vesileyle hayatımıza yön vermek, bu gecenin ruhuna uygun bir ibadettir.

Tesbih Namazı Kılmak

Regaip Kandili'nde yapılacak en önemli ibadetlerden biri tesbih namazı kılmaktır. Tesbih namazı, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) ümmetine tavsiye ettiği nafile namazlardan biridir. Bu namazda 4 rekat boyunca 300 defa "Subhanallahi ve bihamdihi, Subhanallahil azim" zikri çekilir. Tesbih namazı, hem günahlardan arınmak hem de sevap kazanmak için eşsiz bir ibadettir.

Tövbe ve İstiğfar Etmek

Regaip Kandili, tövbe ve istiğfar etmek için büyük bir fırsattır. Günahlardan arınmak ve Allah'tan af dilemek için şu dua sıkça tekrar edilebilir:

"Estagfirullah el-azim ellezi la ilahe illa hu, el-hayyul kayyume ve etubü ileyh."

Bu zikir, samimi bir şekilde tövbe ederek Allah'a yönelmek için idealdir.

Zikir Çekmek

Regaip Kandili'nde Allah'ın isimlerini zikretmek, manevi anlamda huzur bulmak için önemlidir. Bu gecede şu zikirler çekilebilir:

"La ilahe illallah" (Allah'tan başka ilah yoktur.)

"Subhanallah ve bihamdihi" (Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederim ve O'na hamd ederim.)

"Hasbünallahu ve ni'mel vekil" (Allah bize yeter, O ne güzel vekildir.)

Ayrıca, Peygamber Efendimiz'e (s.a.v.) salavat getirmek de bu gece yapılması gereken ibadetler arasındadır.

Dualarla Manevi Huzur Bulmak

Regaip Kandili, duaların kabul olduğu mübarek bir gecedir. Bu gece, Allah'tan hem dünya hem de ahiret için hayırlar dilemek önemlidir. Özellikle şu duaları sıkça etmek tavsiye edilir:

"Rabbena atina fid-dünya haseneten ve fil-ahireti haseneten ve kına azaben-nar."

Kendiniz, aileniz ve ümmet-i Muhammed için hayır dilekleriyle dua edebilirsiniz.

Sadaka Vermek ve Hayır İşlemek

Regaip Kandili'nde yapılacak en güzel ibadetlerden biri de sadaka vermektir. Sadaka, hem günahların affına vesile olur hem de Allah'ın rızasını kazanmaya yardımcı olur. Bu gece, ihtiyaç sahiplerine yardım ederek manevi huzura erebilirsiniz.

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REGAİP KANDİLİ'NDE HANGİ DUALAR OKUNMALI?

Regaip Kandili'nde özellikle tövbe ve istiğfar dualarına ağırlık verilmesi önerilmektedir. "Estağfirullah el azim ve etubu ileyh" duasını sıkça tekrarlamak, bu gecede günahlardan arınmanın önemli bir yoludur. Ayrıca, "Allahümme inneke afüvvün kerimün tuhibbul afve fa'fu anni" (Allah'ım! Şüphesiz Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet) duası da bu gece okunabilecek etkili dualar arasındadır.

Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) kandil gecelerinde sıkça okuduğu rivayet edilen dualardan biri de şu şekildedir: "Allahümme ya rabbi rahmet ve mağfiretini bizlere nasip eyle, kalplerimizi imanla doldur." Bu dua, hem manevi bağları güçlendiren hem de Allah'a yakınlaşmayı sağlayan önemli bir niyazdır.