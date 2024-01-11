Regaip kandili mesajları, en güzel regaip kandili mesajları nelerdir? Resimli Regaip Kandili mesajları!

Regaip kandiline kavuşmanın verdiği heyecan ve sevinci en güzel sözlerle ailemize, akrabalarımıza ve bütün din kardeşlerimizle paylaşırız. En güzel Regaip kandili mesajlarını bulmak için internette araştırmalara koyuluruz. Bizler de sizler için en güzel Regaip Kandili mesajlarını bir araya getirerek sizlere ulaştırdık. İşte Regaip kandili mesajları, en güzel Regaip Kandili mesajları.

REGAİP KANDİLİ MESAJLARI

-Mübarek aylara selam olsun. Selam olsun Ey Regaip. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

-Ey Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır" (Kehf 10) Hayırlı Kandiller

-Regaip istemek demek, bizde hayırlar isteriz ya Rab, biz de bağışlanmak dileriz ya Rab, bizleri de affeyle bizlere de hayırlar vesileyle. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

-Bu günlerin feyzi üzerinize, r?hmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ?hiretimize, sıc?klığı yuv?mız? dolsun. K?ndiliniz müb?rek olsun

-Alem-i İslâm'ın Regaip günü/gecesi mübarek olsun. Rabbim bizi Ramazan'a hayırlarla ulaştırsın. Hayırlı Kandiller.

-Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

-Duaniz kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

-Her yerde haddini bilen, gönül aynasını silen, mahşerde beraat edip yüzü gülen kullarından eyle bizleri Ya Rabb. Regaip kandiliniz mübarek olsun.

EN GÜZEL REGAİP KANDİLİ MESAJLARI

-Yüreklerde kim bilir ne acılar, ne umutlar ve ne kırgın hayaller var. Rabbim hiçbirinizin umutlarını soldurmasın. Amin. Regaip Kandiliniz Mübarek olsun.

-Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Regaip kandilin mübarek olsun.

-Gül bahçesine girenler gül olmasalar da gül kokarlar. Kâinatın en güzel gülünün kokusunun üzerinizde olması temennisiyle. Regaip Kandiliniz Mübarek Olsun.

-Ümit ederiz ki bu Mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Regaip Kandiliniz Mübarek olsun.

-Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.

- Allahım! Bağışlanmadık günahımızı, giderilmedik üzüntümüzü, aşılmadık sıkıntımızı, ödenmedik borcumuzu, şifaya kavuşmamış hastamızı, rahmetine ulaşamamış geçmişimizi, hidayete erdirilmemiş yolunu şaşırmışımızı, derdine çare bulunamamış dertlimizi bırakma. Regaip Kandiliniz kutlu olsun.

-Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Regaip Kandiliniz kutlu olsun.

-Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın âminler, mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler… İyi Kandiller…

-Ey Rabbim Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Hayırlı Kandiller!

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