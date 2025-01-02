Regaip Kandili duası nedir, ne yapılır? Regaip Kandili yapılacak ibadetler ve dualar hangisi?

Recep ayının ilk perşembe gecesi idrak edilen Regaip Kandili'nde yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu özel gecenin feyzinden yararlanmak isteyenler, "Regaip Kandili'nde hangi ibadetler yapılmalı, hangi dualar okunmalı?" sorularına yanıt arıyor. Diyanet'in önerileriyle Regaip Kandili duası, namazı ve bu anlamlı gecede yapılması tavsiye edilen ibadetler haberimizde yer alıyor…

REGAİP KANDİLİ'NDE OKUNACAK DUALAR NELER?

Regaip Kandili'nde, namaz sırasında ve dışında sık sık Fatiha, Kadir ve İhlas sureleri ile Kur'an'dan zammı surelerin okunması teşvik edilir. Bunun yanı sıra, Ayetel Kürsi, Felak ve Nas surelerinin okunması da önerilen ibadetler arasındadır.

Regâip geceleri, dua etmek, tövbe ve istiğfar ile Allah'a yönelmek, çeşitli ibadetlerle bu geceyi ihya etmek, alimler tarafından genellikle makbul görülmüştür.

Bu mübarek geceler, kendimizi sorgulamak, manevi olarak yenilenmek ve Rabbimize samimi dualarla yönelmek için önemli fırsatlar sunar.

Ayet-i kerîmede buyrulur:

"(Ey Rasûlüm!) De ki: Sizin duâ ve niyâzlarınız olmazsa, Rabbim size ne diye değer versin?.." (el-Furkân, 77)

Yine rabbimizin verdiği nimetlere hamd ve şükür halinde bulunmayı unutmamalıdır. Nitekim hadis-i şerifte duânın kabul olmasının iki şartından birinin hamd diğerinin de salavat olduğu bildirilmiştir.

Bir defasında Resûl-i Ekrem Efendimiz, sahâbîlerden birinin Allâh'a hamd ve Resûlü'ne salevât getirerek duâya başladığını gördüğünde, onu takdîr ederek:

"–Ey namaz kılan zât! Duâ et, (duâna hamdele ve salvele ile başladığın müddetçe) duân kabûl olunur." buyurmuştur. (Tirmizî, Deavât, 64/3476)

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