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Regaip Kandili duası nedir, ne yapılır? Regaip Kandili yapılacak ibadetler ve dualar hangisi?

Regaip Kandili duası nedir, ne yapılır? Regaip Kandili yapılacak ibadetler ve dualar hangisi?
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Regaip Kandili yapılacak ibadetler neler? Rahmet, bereket ve mağfiret aylarının müjdecisi olan Regaip Kandili, 2 Ocak Perşembe günü idrak ediyor. Regaip Kandili duası nedir, ne yapılır? Bu mübarek gecede, camilerde yoğun bir manevi atmosfer yaşanacak; dualar edilecek, namazlar kılınacak. Peki, Regaip Kandili okunacak dualar ve kılınacak namazlar nelerdir?

Recep ayının ilk perşembe gecesi idrak edilen Regaip Kandili'nde yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu özel gecenin feyzinden yararlanmak isteyenler, "Regaip Kandili'nde hangi ibadetler yapılmalı, hangi dualar okunmalı?" sorularına yanıt arıyor. Diyanet'in önerileriyle Regaip Kandili duası, namazı ve bu anlamlı gecede yapılması tavsiye edilen ibadetler haberimizde yer alıyor…

REGAİP KANDİLİ'NDE OKUNACAK DUALAR NELER?

Regaip Kandili'nde, namaz sırasında ve dışında sık sık Fatiha, Kadir ve İhlas sureleri ile Kur'an'dan zammı surelerin okunması teşvik edilir. Bunun yanı sıra, Ayetel Kürsi, Felak ve Nas surelerinin okunması da önerilen ibadetler arasındadır.

Regaip Kandili duası nedir, ne yapılır? Regaip Kandili yapılacak ibadetler ve dualar hangisi?

Regâip geceleri, dua etmek, tövbe ve istiğfar ile Allah'a yönelmek, çeşitli ibadetlerle bu geceyi ihya etmek, alimler tarafından genellikle makbul görülmüştür.

Bu mübarek geceler, kendimizi sorgulamak, manevi olarak yenilenmek ve Rabbimize samimi dualarla yönelmek için önemli fırsatlar sunar.

Ayet-i kerîmede buyrulur:

"(Ey Rasûlüm!) De ki: Sizin duâ ve niyâzlarınız olmazsa, Rabbim size ne diye değer versin?.." (el-Furkân, 77)

Yine rabbimizin verdiği nimetlere hamd ve şükür halinde bulunmayı unutmamalıdır. Nitekim hadis-i şerifte duânın kabul olmasının iki şartından birinin hamd diğerinin de salavat olduğu bildirilmiştir.

Bir defasında Resûl-i Ekrem Efendimiz, sahâbîlerden birinin Allâh'a hamd ve Resûlü'ne salevât getirerek duâya başladığını gördüğünde, onu takdîr ederek:

"–Ey namaz kılan zât! Duâ et, (duâna hamdele ve salvele ile başladığın müddetçe) duân kabûl olunur." buyurmuştur. (Tirmizî, Deavât, 64/3476)

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Regaip Kandili duası nedir, ne yapılır? Regaip Kandili yapılacak ibadetler ve dualar hangisi?

REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ NEDİR?

  • Kur'an-ı Kerim tilaveti: Kur'an-ı Kerim okunmalı, dinlenmeli ve uygun ortamlarda Kur'an ziyafetleri düzenlenmeli.
  • Salât ve selâm: Peygamber Efendimiz'e (sas) salât ve selâmlar getirilmeli, şefaatine nail olma ümidiyle O'na olan bağlılık yenilenmeli.
  • Namaz: Kaza ve nafile namazlar kılınmalı, varsa o geceye ait özel ibadetler yerine getirilmeli. Kandil gecesi, ibadetle dolu bir şekilde değerlendirilmelidir.
  • Tefekkür: "Kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah benden ne istiyor?" gibi sorular üzerinde derin düşüncelerle tefekkür edilmelidir.
  • Muhasebe ve planlama: Geçmişin muhasebesi yapılmalı, bugünün ve geleceğin planı hazırlanmalıdır.
  • Tövbe ve istiğfar: Samimi bir şekilde tövbe edilmeli, bu mübarek geceyi bir fırsat bilerek günahlardan arınma niyetiyle Allah'a yönelinmelidir.
  • Zikir ve dua: Bolca zikir, evrad ve ezkar yapılmalı, Allah'a içten dualar edilmelidir.
  • Helalleşme: Müminlerle helalleşilmeli ve ilişkilerdeki sorunlar giderilmelidir.
  • Barışma: Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı, gönüller alınmalı ve yüzler güldürülmelidir.
  • Dua: Kendimiz ve diğer müminler için, hatta isim belirterek dualar edilmelidir.
  • Vefa ve minnet: Üzerimizde hakkı olanlar aranıp sorulmalı, vefa ve kadirşinaslık gösterilmelidir.
  • Yardım ve destek: Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta ve yaşlılar ziyaret edilip sevgi ve hediyelerle mutlu edilmelidir.
  • Bilgi paylaşımı: Kandil gecesine ilişkin ayet ve hadisler okunmalı, bu konular üzerine sohbetler yapılmalıdır.
  • Manevi etkinlikler: Dini toplantılar, paneller, sohbetler düzenlenmeli, ilahi ve ezgilerle gönüllere manevi bir coşku kazandırılmalıdır.
  • Namaz cemaatle: Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları camilerde cemaatle kılınmalıdır.
  • Türbe ziyaretleri: Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilip dua edilmelidir.
  • Kabir ziyaretleri: Vefat eden yakınlarımızın kabirleri ziyaret edilip onların ruhlarına dua edilmelidir.
  • Kandil tebriği: Aile, dost ve yakınlarımızın kandilleri yüz yüze, telefonla ya da mesaj yoluyla tebrik edilmelidir.
  • Oruç: Kandil gününün gündüzünde oruç tutulması tavsiye edilir.

Regaip Kandili duası nedir, ne yapılır? Regaip Kandili yapılacak ibadetler ve dualar hangisi?

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