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Regaib Kandili duası nasıl yapılır? Regaib Kandili'nde zikir nasıl çekilir?

Regaib Kandili duası nasıl yapılır? Regaib Kandili'nde zikir nasıl çekilir?
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Regaib Kandili, Müslümanların manevi olarak arınmak ve Allah'a yönelmek için değerlendirdiği mübarek gecelerden biridir. Bu özel gecede, "Regaib Kandili duası nasıl yapılır?" ve "Regaib Kandili'nde zikir nasıl çekilir?" soruları sıkça gündeme gelir. Dualar ve zikirlerle geçirilen bu gece, ibadetlerin yoğunlaştığı bir zaman dilimidir.

Kandil geceleri, Allah'ın rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı, duaların kabul olacağına inanılan özel zamanlardır. Regaib Kandili'nde yapılan dualar ve zikirler, manevi huzur ve Allah'a yakınlık için bir fırsattır. Peki, bu mübarek gecede hangi dualar edilmeli ve zikirler nasıl çekilmelidir? Bu gecede yapılan ibadetler, Müslümanların hem dünyevi hem de ahiret hayatlarına ışık tutar. Özellikle tövbe, istiğfar ve salavatlarla süslenen zikirler ve dualar, Regaib Kandili'nin manevi atmosferini tamamlar. Peki, Regaib Kandili duası nasıl yapılır? Regaib Kandili'nde zikir nasıl çekilir? Detaylar haberimizde...

REGAİB KANDİLİ DUASI NASIL YAPILIR?

Bu gecede en çok tavsiye edilen dualardan biri tövbe istiğfardır. "Estağfirullah el-Azim" diyerek günahların bağışlanmasını dilemek, Regaib Kandili'nde yapılacak en güzel ibadetlerden biridir. Ayrıca, "Allahümme inneke afuvvun kerimün tuhibbu'l-afve fa'fu anni" duası da bu gece için önerilir.

Regaib Kandili duası nasıl yapılır? Regaib Kandili'nde zikir nasıl çekilir?

REGAİB KANDİLİ ZİKİR NASIL ÇEKİLİR?

Regaib Kandili'nde yapılan zikirler, kişinin Allah'a olan bağlılığını pekiştirir. Subhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber zikirlerini tekrar etmek, hem kalbi hem de zihni temizler. Regaib Kandili, Müslümanlar için önemli bir gece olup duaların, ibadetlerin ve zikirlerin yoğunlaştığı bir zaman dilimidir. Bu gecede çekilebilecek zikirler, tesbihler ve dualar şu şekilde olabilir:

1. Kelime-i Tevhid:

"Lâ ilâhe illallah" (Allah'tan başka ilah yoktur.)

Bu zikir, Allah'ın birliğini ve eşsizliğini ifade ettiği için en faziletli zikirlerden biridir. Dilediğiniz kadar tekrar edebilirsiniz.

2. Salavat-ı Şerife:

"Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed."

Peygamber Efendimiz'e (s.a.v.) salât ve selam getirmek, sevabı büyük olan bir ameldir. Bu gece bol bol salavat çekebilirsiniz.

3. Tesbihat:

"Sübhanallah": (Allah'ı tüm noksanlıklardan tenzih ederim.)

"Elhamdülillah": (Allah'a hamd olsun.)

"Allahu Ekber": (Allah en büyüktür.)

Bu üçlü tesbihi 33'er defa veya dilediğiniz kadar tekrar ederek Allah'ı yüceltebilirsiniz.

4. İstiğfar:

"Estağfirullah el-Azim ve etûbü ileyh." (Büyük Allah'tan bağışlanma diler ve O'na tövbe ederim.)

Bu gece tövbe ve istiğfar için çok kıymetlidir. 100 defa veya daha fazla istiğfar edebilirsiniz.

5. Lâ Havle ve Lâ Kuvvete:

"Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azim."

(Güç ve kuvvet ancak Yüce ve Azim olan Allah'tandır.)

Bu zikir, Allah'a teslimiyetin ve O'ndan yardım dilemenin ifadesidir.

6. Ya Latif:

"Yâ Latîf, Yâ Latîf, Yâ Latîf..."

Allah'ın lütuf sahibi olduğunu ifade eden bu isim, kalbin yumuşaması ve huzur bulması için etkili bir zikirdir.

7. Hasbunallahu ve Ni'mel Vekil:

"Hasbünallahu ve ni'mel vekîl, ni'mel Mevlâ ve ni'men nasîr."

(Allah bize yeter; O ne güzel vekildir, ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır.)

Bu zikir, Allah'a güvenin bir ifadesidir ve özellikle sıkıntılı zamanlarda tavsiye edilir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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