Ranta karşı çıkan belediye başkanı başına gelenleri anlattı: Evlerine gidip çocuklarıyla tehdit ettiler

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Bostanlı Pazar Yeri'nde hayata geçirmeyi planladıkları "Tekstil Günleri" projesi nedeniyle kendisinin ve belediye yöneticilerinin tehdit edildiklerini söyledi. Gözyaşları içinde konuşan Ünsal, "Yöneticilerin evlerine kadar gidip çocuklarıyla tehdit etmişler. Benim belediye başkanı olarak kimseyi tehlikeye atma lüksüm yok. Projemize başka yerde devam ediyoruz. Bu baskıya boyun eğmiyoruz" dedi.

  • Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Bostanlı Pazar Yeri'nde 'Tekstil Günleri' projesi nedeniyle kendisinin, bürokratlarının, Kent A.Ş. yöneticilerinin ve ailelerinin tehdit edildiğini belirtti.
  • Yaklaşık 50 kişilik bir pazarcı grubu, Bostanlı Pazar Yeri'nde barikatları ve tel örgüleri yıkarak kamu malına zarar verdi ve zorla içeri girdi.
  • Karşıyaka Belediyesi, pazarcı grubuna para cezası kesti ve haklarında suç duyurusunda bulundu.

50 PAZARCI ARAÇLARLA İÇERİ DALDI

Karşıyaka Belediye Meclisi toplantısının açılışında, geçen çarşamba günü elektrik tadilatı nedeniyle kapatılan Bostanlı Pazar Yeri'nde yaşanan olaylara ilişkin bir video ekrana yansıtıldı. Güvenlik kameralarından alınan görüntülerle; yaklaşık 50 kişilik bir pazarcı grubunun, barikatları ve tel örgüleri yıkması, kamu malına zarar vererek zorla araçlarıyla içeriye girmesine dair görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı. Videoyu büyük bir üzüntüyle izleyen Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, tüm bu kişilere para cezası kestiklerini ve haklarında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

"BİR KADIN BAŞKAN OLARAK BU ZORBALARA İZİN VERMEYECEĞİM"

Ünsal, "Gördük ki burada bir rant düzeni var. Tezgahlar satılmış. 12 milyon liraya kadar tezgah satılmış. Haftalık 15 bin lira veriyorlarmış pazarda tezgah açmak isteyen kişiler, bazı kişilere… Burada tezgah değiştirme olacaksa tek yetkili Belediye Encümeni'dir, başka bir yetkili yoktur. Bundan sonra, kendi ismiyle açılmayan tezgahlar iptal olacak. Bir rant var ya, o rantın ne olduğunu ben bilmiyorum ama herhalde buna bir tedbir alınacak diye düşünüyorum. Tüm birimleri göreve çağırıyorum. Bir kadın başkan olarak ben bu zorbalara izin vermeyeceğim. Aynı şekilde Kaymakamımız ve Emniyetimizden de görevlerini yapmalarını istiyorum.

"EVLERİNE KADAR GİDİP ÇOCUKLARIYLA TEHDİT ETMİŞLER"

Ünsal, son olarak bir yöneticinin evine kadar gidilip ailesiyle tehdit edildiğini gözyaşları içerisinde anlattı. "Çok üzüldüğüm bir olay oldu. İsmini söylemeyeceğim yöneticilerin evlerine kadar gidip çocuklarıyla tehdit etmişler. Benim belediye başkanı olarak kimseyi tehlikeye atma lüksüm yok. Bunu yapmayacağım" diyen Başkan Ünsal, bu nedenle projeyi farklı bir alanda sürdürme kararı aldıklarını açıkladı ve pazar yerinde süregelen rant düzenine karşı da gereken tüm önlemleri alacaklarını vurguladı.

"GEREKEN BÜTÜN TEDBİRLERİ ALACAĞIM"

Ünal sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı: "Grubumuzla bir toplantı yapacağız. Buraya sizleri topladığım için özür diliyorum. Dün akşam çok gözyaşı döktüm. Arkadaşlarımıza yapılanları size anlatamam. Benim bir belediye başkanı olarak arkadaşlarımıza bunu yapmaya hakkım yok. Ama bundan sonra rant neymiş, ranttan rant alamamak neymiş… Gereken bütün tedbirleri alacağım"

