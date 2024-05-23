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Range Rover boykot mu? Range Rover İsrail malı mı, boykot listesinde var mı? Range Rover Türk malı mı, sahibi kim?

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Range Rover, Land Rover'ın ürettiği 5 kapılı lüks SUV modelidir. Markanın sahibi Tata Motors şirketidir. Peki, Range Rover boykot mu? Range Rover İsrail malı mı, boykot listesinde var mı? Range Rover Türk malı mı, sahibi kim?

Range Rover boykot mu? Merak ediliyor. Range Rover 1970 yılından beri üretilmektedir. Araç 3 nesildir devam etmektedir. Orijinal modeli sadece Range Rover olarak bilinmektedir. Adının Land Rover ile ayırt edilememesi sonucunda aracın adı Range Rover Classic olmuştur. Peki, Range Rover boykot mu? Range Rover İsrail malı mı, boykot listesinde var mı? Range Rover Türk malı mı, sahibi kim?

RANGE ROVER BOYKOT MU?

Markanın ana sahibi 1970-1986 yılları arasında British Leyland Motor Corporation, 1986-1988 yılları arasında Rover Grubu, 1988-1994 yılları arasında British Aerospace, 1994-2004 yılları arasında BMW, 2004-2008 yılları arasında Ford ve 2009 yılından itibaren Tata Motors şirketidir.

Tata Motors Limited, Tata Group'un yan kuruluşu olan konglomeratdır. 1945 yılında Mr. Ratan Naval Tata tarafından Hindistan´da kurulmuştur. 1954 yılında ticari araç üretimi için Alman Daimler-Benz ile ortaklık kurmuş ve bu ortaklık 1969 yılında son bulmuştur. Bombay Borsası'nda işlem görür.

Emir Ceran
Emir Ceran
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