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Ramazan Özdemir kimdir? MHP Samsun Alaçam Belediye Başkan Adayı Ramazan Özdemir kaç yaşında, nereli?

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MHP Samsun Alaçam Belediye Başkan Adayı Ramazan Özdemir kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Ramazan Özdemir kimdir? MHP Samsun Alaçam Belediye Başkan Adayı Ramazan Özdemir kaç yaşında, nereli?

Ramazan Özdemir kimdir? MHP Samsun Alaçam Belediye Başkan Adayı Ramazan Özdemir kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Samsun Alaçam Belediye Başkan Adayı Ramazan Özdemir kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Ramazan Özdemir kimdir? MHP Samsun Alaçam Belediye Başkan Adayı Ramazan Özdemir nereli? Detaylar haberimizdedir…

RAMAZAN ÖZDEMİR KİMDİR?

Ramazan Özdemir, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde MHP Samsun Alaçam Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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