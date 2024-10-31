RAMAZAN NE ZAMAN? 2025 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman?

Her yıl büyük bir heyecan ve manevi coşku ile beklenen Ramazan ayının 2025 yılı tarihi açıklandı. Müslüman aleminin sabırsızlıkla beklediği bu mübarek ay, derin manevi atmosferi ve toplumsal dayanışma ruhuyla dikkat çekiyor. Oruç tutmak, ibadetlerde yoğunlaşmak ve yardımlaşma gibi güzel değerlerin en üst seviyeye çıktığı Ramazan ayı, kalplerde huzur ve birlik duygusunu pekiştiriyor. Peki, Ramazan ne zaman? 2025 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman? Detaylar haberimizde...

RAMAZAN NE ZAMAN?

Ramazan ayı 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak, 29 Mart 2025 Cumartesi sona erecek.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025 yılında Ramazan ayı, 1 Mart Cumartesi günü başlayacak ve 29 Mart Cumartesi günü sona erecek. Müslümanlar bu tarihler arasında oruç ibadetlerini yerine getirecekler. 2025 Ramazan Bayramı ise 30 Mart Pazar günü başlayacak ve üç gün sürecek:

1. Gün: 30 Mart Pazar

2. Gün: 31 Mart Pazartesi

3. Gün: 1 Nisan Salı