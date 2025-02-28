RAMAZAN MESAJLARI: 2025 Ayetli, dualı, kısa ve anlamlı Ramazan mesajları

Ramazan ayının gelmesiyle birçok kişi, Ramazan ile ilgili mesajları araştırıyor. Ramazan ile ilgili anlamlı, dualı, ayetli, kısa ve anlamlı ramazan mesajları merak ediliyor. Peki, en güzel Ramazan mesajları 2025 nelerdir? İşte ayetli, dualı, kısa ve anlamlı Ramazan mesajları...

AYETLİ MESAJLAR

"Ey iman edenler! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı. Umulur ki sakınırsınız." (Bakara Suresi, 2:183)

"Kim Ramazan ayını iman ederek ve sevabını Allah'tan umarak oruçla geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır." (Buhari, Savm 6)

"Allah'ın rahmeti, mağfireti ve bağışlaması üzerimize olsun. Hayırlı Ramazanlar!"

DUALI RAMAZAN MESAJLARI

"Allah'ım! Bu mübarek ayda bizleri affına mazhar eyle, dualarımızı kabul eyle. Ramazan'ımız mübarek olsun!"

"Rabbim, Ramazan'ın bereketiyle kalplerimizi huzurla doldursun, dualarımızı kabul eylesin. Hayırlı Ramazanlar!"

"Ya Rab! Ramazan ayının hürmetine bizleri affet, sevdiklerimizle birlikte sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir ay geçirmeyi nasip eyle."

KISA VE ANLAMLI MESAJLAR

"Ramazan ayınız mübarek olsun! Sağlık, huzur ve bereketle dolu bir ay geçirmenizi dilerim."

"Oruçlarınız kabul, dualarınız makbul olsun. Hayırlı Ramazanlar!"

"Rahmet, mağfiret ve bereket ayı Ramazan'da gönülleriniz huzurla dolsun!"

"Bu mübarek ayda dualarınız kabul, sofralarınız bereketli olsun. Ramazan ayınız hayırlı olsun!"

"Güzelliklerin ve iyiliklerin arttığı bu ayda, gönülleriniz huzurla dolsun. Hayırlı Ramazanlar!"