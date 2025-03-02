Ramazan'ın 2. günü iftar saat kaçta? İftara kaç saat kaldı, bugün akşam ezanı ne zaman okunacak?
Ramazan ayının ikinci gününde oruç tutan vatandaşlar, "İftar saat kaçta?", "Bugün iftara ne kadar kaldı?", "Akşam ezanı ne zaman okunacak?" gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. İşte 2 Mart 2025 Pazar günü için iftar vakti ve detaylar!
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Müslümanlar oruç tutmaya başladı. 2 Mart Pazar iftar saatleri merak ediliyor. Vatandaşlar, bugün akşam ezanının saat kaçta okunacağını araştırıyor. Peki, Ramazan'ın 2. günü iftar saat kaçta? İftara kaç saat kaldı, bugün akşam ezanı ne zaman okunacak?
2 MART İFTAR (AKŞAM EZANI) SAAT KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı imsakiyeye göre 2 Mart Pazar iftar vakti İstanbul'da 19:03, Ankara'da iftar vakti 18:48, İzmir'de iftar vakti 19:12 olarak belirlendi.
KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 dini takvimine göre, Kadir Gecesi bu yıl 26 Mart Çarşamba gecesine denk geliyor.