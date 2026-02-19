Haberler

Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci'ye danışmakta buldu

Güncelleme:
Sunucu, yazar ve psikolog kimliğiyle tanınmasının yanı sıra hem televizyonlarda hem de dijital platformlarda takipçilerinden gelen özel soruları da yanıtlayan Esra Ezmeci'ye bu kez Ramazan ayında eşlerin birlikteliği hakkında bir soru yöneltildi.

Sunucu, yazar ve psikolog kimliğiyle tanınan Esra Ezmeci, hem televizyon programında hem de dijital platformlarda takipçilerinden gelen özel soruları yanıtlamayı sürdürüyor. Özellikle ilişkiler ve evlilik üzerine yaptığı değerlendirmelerle sık sık gündeme gelen Ezmeci'ye bu kez Ramazan ayına ilişkin bir soru yöneltildi.

"EŞİM RAMAZAN'DA YAKINLAŞMAK İSTEMİYOR"

Bir takipçisi, eşinin Ramazan ayında cinsel birlikteliğin tamamen yasak olduğunu söyleyerek kendisiyle aynı yatağı dahi paylaşmak istemediğini belirtti ve nasıl bir yol izlemesi gerektiğini sordu.

"İFTARDAN SONRA YAKINLAŞMAK İSTEYEN KARI KOCALAR YAKINLAŞABİLİR"

Dini konularda uzmanların daha yetkin olduğunu vurgulayan Ezmeci, kendisine yöneltilen soruya, 'Benim bildiğim iftardan sonra yakınlaşmak isteyen karı kocalar yakınlaşabilir. Siz bu konu da biz nikahlıyız ve birbirimize yakınlaşmamız gerekiyor diye konuşmalar yapabilirsiniz. Gerçekten dini inanış bakımından eşinizin böyle bir düşüncesi varsa, sizde bir hocaya sorabilir eşinizi konuşturabilirsiniz' yanıtını verdi.

GENİŞ YANKI BULDU

Evlilikte iletişimin ve karşılıklı anlayışın önemine dikkat çeken Ezmeci'nin sözleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıDüşünür:

Agape donemının turkıyesı

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıali tartan:

A anı türkiyesi

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarısade vatandaş:

bu soruları nihat hatipoğluna cübbeli ahmet hoca efendiye sorsa daha iyi olur

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

