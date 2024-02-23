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RAMAZAN BAYRAMI 2024: Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Ramazan Bayramı tarihi!

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2024 yılına ait bayram tarihleri merak edilirken Ramazan Bayramı ne zaman? Sorusu, konu hakkında sık sık araştırılmakta ve merak edilmektedir. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Ramazan Bayramı tarihi!

Ramazan Bayramı ne zaman? Sorusu gündemde yer alıyor. Ramazan Bayramı, Hicri takvime göre onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç gününde kutlanır. Buna göre Ramazan Bayramı hangi gün? Sorusu, 2024 yılında Ramazan Bayramı ne zamana, hangi güne denk geliyor merak etmekte olan kişiler tarafından araştırılmakta. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Ramazan Bayramı tarihi!

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

11 ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günler kaldı. 11 Mart günü başlayan Ramazan, 9 Nisan'da sona erecek. Ramazan Bayramı: Bir gün arefe ve üç gün bayram olacak. Bu yıl, Ramazan Bayramı'nın arefe günü 9 Nisan'da, bayram günleri ise 10-11-12 Nisan'da olacak. Bayram günleri Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerine denk geliyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı ise bir gün arefe ve üç gün bayram olmak üzere toplamda dört buçuk günlük bir tatili kapsar. 2024 yılında Kurban Bayramı, arefe günü olan 15 Haziran Cumartesi günü başlayacak ve tatilin son günü 19 Haziran Çarşamba günü olacak.

RAMAZAN BAYRAMI 2024: Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Ramazan Bayramı tarihi!

KANDİL GÜNLERİ 2024

2024 yılı kandil günleri ve kadir gecesi tarihleri şu şekildedir:

Regaib Kandili : 11 Ocak 2024

Miraç Kandili : 6 Şubat 2024

Berat Kandili : 24 Şubat 2024

Kadir Gecesi : 5 Nisan 2024

Mevlid Kandili: 14 Eylül 2024

Emir Ceran
Emir Ceran
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