Rahmi Metin kimdir? AK Parti Rize Belediye Başkan adayı Rahmi Metin kaç yaşında, nereli?

Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Rize Belediye Başkan adayı ise Rahmi Metin oldu. Vatandaşlar, Rahmi Metin'in kim olduğunu merak ediyor. Peki, Rahmi Metin kimdir? AK Parti Rize Büyükşehir Belediye Başkan adayı Rahmi Metin kaç yaşında, nereli?

RAHMİ METİN KİMDİR?

Rahmi Metin, 26 Kasım 1969'da Rize'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Rize'de tamamlayan Metin, Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun olduktan sonra Erciyes Üniversitesinde siyaset felsefesi alanında yüksek lisans yaptı.

Felsefe grubu öğretmenliği yapan Metin, 2004 mahalli idareler seçiminde AK Parti'den İl Genel Meclis Üyesi seçildi ve İl Genel Meclisi Başkanlığı görevini yürüttü.

Çaykur Rize spor Kulübünde görev alarak spor alanında çalışmalar yürüten Metin, aynı zamanda Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Kurucu üyesi ve Denetleme Kurulu'nda üye olarak görev yapmaktadır.

Kulübünde görev alarak alanında çalışmalar yürüten Metin, aynı zamanda Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Kurucu üyesi ve Denetleme Kurulu'nda üye olarak görev yapmaktadır. 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde AK Parti Rize Belediye Başkan adayı oldu.

Metin, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Rahmi Metin, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde yeniden AK Parti'nin Rize Belediye Başkan Adayı oldu.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin