Rafet Vergili kimdir? MHP Karabük Belediye Başkan Adayı Rafet Vergili kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Karabük Belediye Başkan Adayı Rafet Vergili kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Rafet Vergili kimdir? MHP Karabük Belediye Başkan Adayı Rafet Vergili nereli? Detaylar haberimizdedir…

RAFET VERGİLİ KİMDİR?

Rafet Vergili, 1959 yılında Araç ilçesinde dünyaya geldi. Karabüklü merhum işadamı Mehmet Vergili'nin oğludur. İlk, orta ve lise tahsilini Karabük TED Koleji'nde tamamladı. 1979 yılında iş hayatına atıldı.

Bugüne kadar yurtiçi ve yurtdışında başta Umman, Cezayir, Romanya ve İran'da olmak üzere toplam 15 adet demir çelik tesisinin yapımını gerçekleştirdi. Şu anda Karabük Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyetlerini sürdüren demir çelik tesislerinin kurucusudur. 1983-1987 yılları arasında Karabük İşverenler Sendikası'nda görev yaptı. Daha sonra 1989-1992 yılları arasında Karabük Ticaret Odası Başkanlığı görevini yürüttü.

Karabük Ticaret Odası Başkanlığı döneminde;

- Karabük, kalkınmada öncelikli il (teşvik) kapsamına alınmıştır.

- Karabük Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulması için gerekli girişimlerde bulunulmuştur.

- Karabük, doğalgaz hattı yapımı kapsamı içine aldırılmıştır.

- Karabük demir Çelik için kütük makinesi yapımı çalışmalarında bulunulmuştur.

Ayrıca Karabük'teki bir çok sivil toplum kuruluşu, vakıf ve derneğin üyesi veya yöneticisi olarak Karabük iline çeşitli hizmetlerde bulundu. Evli ve beş çocuk babası, bir torun sahibidir. Rafet Vergili, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP'den Karabük Belediye Başkan adayı oldu.